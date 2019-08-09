Скорпионам улыбнется удача, а Водолеев ждет карьерный рост: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Ваш энергетический потенциал сейчас несколько снижен, поэтому желательно умерить свою активность и не планировать ничего серьезного на этот период. На службе при решении сложных вопросов можете рассчитывать на поддержку начальства.

ТЕЛЕЦ. Из-за происходящих событий придется несколько раз менять планы, что заставит вас изрядно понервничать. Изменить ситуацию вряд ли удастся, так что придется смириться с таким положением дел и действовать согласно обстоятельствам.

БЛИЗНЕЦЫ. Это просто невероятно, но в предстоящий период у вас появится прекрасная возможность добиться желаемого, при этом не прилагая особых усилий. Будьте смелее в беседе с руководством и деловыми партнерами, отстаивайте свою точку зрения.

РАК. Чтобы улучшить свое материальное положение, следует настроиться на решительные действия. При этом безрассудно рисковать вряд ли следует. Вполне можете рассчитывать на поддержку людей, с которыми приходилось работать ранее.

ЛЕВ. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Это избавит вас от дополнительных проблем. Старайтесь реально оценивать свои возможности и не огорчаться в случае неудачи. Прежде чем пообещать что-то, хорошо подумайте, нужно ли вам это.

ДЕВА. Служебные обязанности не стоит перекладывать на плечи других — их работа вряд ли вас удовлетворит. Избегайте людей, которые не вызывают у вас симпатии. Больше времени уделяйте детям — они нуждаются в этом сейчас, как никогда.

ВЕСЫ. Даже маленький успех существенно улучшит ваше настроение, подарит уверенность в собственных силах. Берегите то, чего уже удалось добиться, и не взваливайте на свои плечи груз ответственности за общее дело. Ни в чем себе не отказывайте, отправляясь на отдых.

СКОРПИОН. Практически во всех сферах жизни вам улыбается удача, так что можете особо не напрягаться. Завидная трудоспособность, которой обладаете, поможет существенно улучшить материальное положение. Однако желательно, чтобы работа все-таки не отнимала у вас личную жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Именно сейчас вы имеете все шансы для того, чтобы устранить возникшие на профессиональном поприще проблемы. Прежде чем воплощать в жизнь свои идеи, проконсультируйтесь с людьми знающими.

КОЗЕРОГ. Все, что не способствует продвижению вперед, можно смело игнорировать. Не цепляйтесь за старое, от перемен, даже тех, которые придут неожиданно, будет много пользы. Не исключено, что придется пересмотреть некоторые свои взгляды.

ВОДОЛЕЙ. Благодаря приливу сил и энергии сумеете найти нестандартное решение в важном вопросе. Вообще, предстоящий период благоприятен для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, но полагаться нужно только на себя.

РЫБЫ. Не отказывайтесь от встреч с деловыми партнерами и не соглашайтесь со всем, что вам будут предлагать. У вас достаточно творческих идей для того, чтобы самому диктовать условия.

Ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дала прогноз на август, отметив, что не лишним будет соблюдать осторожность везде и во всем. Она также назвала благоприятные и опасные даты месяца.

Подготовил Петр КОТОВ

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