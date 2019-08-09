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- 16:42 Дело НАБУ по "Роттердам+" построено на словах одного эксперта, – Трохимец
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Дело НАБУ по "Роттердам+" построено на словах одного эксперта, – Трохимец
Недопустимо, когда выводы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в общественно важным делам основываются на точке зрения одного эксперта. Как сообщает «Обозреватель», об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, комментируя пресс-конференцию руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«По меньшей мере не солидно, когда НАБУ основывает выводы и объявляет подозрение на базе мнения одного эксперта. А если принимать во внимание, что речь идет о таком общественно важном вопросе, как формула „Роттердам+“, это категорически недопустимо. Тем более, что имя этого эксперта является засекреченным. Исходя из выступления Сытника, даже не понятно — мнение эксперта выражено письменно или устно», — заявил Трохимец, комментируя пресс-конференцию директора НАБУ Артема Сытника.
Во время пресс-конференции Сытник заявил: «Каждая из составляющих формулы („Роттердам+“. — Ред.) исследовалась на предмет ее обоснованности… С самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, и заканчивая тем, какие были последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления о назначении экспертизы детектива».
Трохимец также обратил внимание на возможный коммерческо-заказной характер подобных выводов неизвестного эксперта. «Помню, в начале года академик Валерий Геец говорил, что проведение подобных экспертиз является своеобразным бизнесом. Кстати, он тогда рассказывал именно о «Роттердам+», — сообщил президент Ассоциации энергетики Украины.
Напомним, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шести лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам+».
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