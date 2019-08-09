Происшествия

Разборка из-за кошки в Одессе: в ход пошли пистолет и слезоточивый газ

В Одессе снова стреляли. На этот раз — из-за кошки. Мужчина заступился за животное и получил пулевое ранение.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел днем во дворе многоэтажки по улице Академика Филатова в Киевском районе Одессы. Во время конфликта телесные повреждения получили оба участника конфликта.

Предварительно установлено, что семья одесситов подошла к своему автомобилю. Женщина с грудным ребенком на руках села в машину, а муж, увидев на капоте кошку, отогнал ее.

«Увидев это, местный житель, который стоял неподалеку, затеял с водителем ссору, началась драка. После чего глава семьи сел за руль, а его оппонент, несмотря на присутствие маленького ребенка, стал распылять в салон слезоточивый газ из баллончика, попав при этом в глаза водителя», — сообщил и. о. заместителя начальника Киевского отдела полиции Николай Древов.

По данному факту начаты два уголовных производства по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. После получения результатов судебно-медицинских экспертиз будет принято окончательное решение, с учетом тяжести нанесения телесных повреждений, причиненных обоим участникам конфликта.

Заступившийся за кошку мужчина распространил в социальных сетях свое видеообращение, в котором заявляет, что водитель автомобиля Mazda «ударил со всего размаха кулаком» сидевшую на капоте кошку. Мужчина сделал замечание водителю, на что тот отреагировал очень агрессивно, заявив, что «это будет не первый кот, которого он убьет».

Мужчина также утверждает, что супруги оскорбляли его, в том числе допуская антисемитские высказывания. Он был ранен из пистолета в спину, что привело к перелому ребра и повреждению легкого.

По словам потерпевшего, прибывшая на место полиция «просто поговорила» со стрелком, после чего тот ушел домой. Раненый утверждает, что в полиции пытаются «замять дело», так как супруга владельца белой Mazda работает в правоохранительных органах.

А в райцентре Балта (на севере Одесской области) оштрафовали хозяйку козы, повредившей чужую машину. Владелец авто заметил повреждения на капоте своей машины и пошел к соседке «выяснять отношения». Владелица козы не только категорически отрицала причастность животного к «царапинам на авто», но и отослала жалобщика куда подальше. Мужчина обратился в полицию. Хозяйке козы придется уплатить 51 гривню штрафа и еще 385 гривен в качестве судебного сбора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота.

Между тем на Полтавщине живодер получил реальный срок за издевательства над котом.

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