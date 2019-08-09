Мир

Нумерологи и конспирологи не устают пугать человечество скорым концом света. Причем делают это настолько часто, что люди на эти предсказания уже не реагируют. Почти незамеченным прошел последний «конец света», намеченный на 21 апреля. Тогда, по мнению некоторых специалистов, зловещая планета Нибиру якобы должна была перекрыть Солнце и заморозить Землю, что неизбежно привело бы к гибели всего живого на нашей планете. Этого не произошло. Так же, как и не состоялось около десятка «концов света» в 2018 году. И вот, астрологи выбрали для нашей гибели другую дату. 10 августа (по некоторым другим данным — 12 августа) 2019 года планета Нибиру, начиненная бомбами с ядерными боеголовками, обязательно столкнется с Землей. И тогда для всех наступит конец.

О возможном существовании планеты X ученые сообщили в конце прошлого века. В 1978 году Роберт Харрингтон и Том ван Фландерн, американские специалисты в области небесной механики из обсерватории ВМС США в Вашингтоне, получили неоспоримые доказательства того, что орбиты Урана и Нептуна претерпевают изменения, вызванные, скорее всего, гравитационным воздействием какого-то неизвестного небесного тела. Дальнейшие исследования и расчеты показали, что загадочное небесное тело должно иметь массу, в три-четыре раза превышающую массу Земли. Оно получило название Планета Икс, или Десятая планета.

Сложное компьютерное моделирование, осуществленное Харрингтоном и Ван Фландерном, позволило высказать предположение, что Планета Икс вследствие своего гравитационного воздействия когда-то сместила с орбит Плутон и его спутник Харон, которые прежде были спутниками Нептуна. Возможно также, что Планета Икс представляет собой «вторгшуюся планету», которая была захвачена Солнцем и помещена на очень вытянутую и сильно наклоненную орбиту вокруг него с весьма длительным периодом обращения.

О зловещей планете Нибиру впервые заговорили еще в XII веке. Тогда древние вавилоняне вспоминали о ней, как о звезде, которая ассоциировалась с богом Мардуком. В их верованиях эта звезда управляла движением звезд по небу. Само слово «нибиру» означало пересечение — и как место, и как действие.

Аннунаки, населявшие Нибиру, с помощью генной инженерии создали людей

Вторую жизнь в эту легенду из древних верований вдохнул писатель Захария Ситчин. В 1976 году опубликовали его книгу «Двенадцатая планета». В ней он, опираясь на оригинальный иудейский текст Ветхого Завета, тексты аккадских («Энума Элиш») и шумерских мифов, доказывал существование Нибиру. Ситчин утверждает, что после столкновения Нибиру с планетой Тиамат сформировались Земля, Луна и пояс астероидов и комет. Однако Нибиру уцелела, а ее население — аннунаки — с помощью генной инженерии создало людей, скрестив свой вид с Homo erectus.

Так изображали аннунаков древние шумеры

Кстати, про аннунаков рассказывают всякое. По версии уфологов — это злобные инопланетные существа, которые имеют очень большой рост и непременно собираются вновь вернуться на Землю и уничтожить все живое на ней. Вот как их описывают в специальной литературе.

«Аннунаки — это гигантские гуманоиды с 12-й планеты, упомянутые под разными именами в разных человеческих легендах. Эти гиганты были примерно на 50% больше людей, так как их родная планета Нибиру более плотная и массивная и гравитация на поверхности гораздо сильнее.

Эти гиганты приходили на Землю во время проходов их родной планеты, которая пересекает Солнечную систему раз в 3657 лет, как отмечено в записях древних шумеров. Они добывали золото, редкий материал на их странствующей планете, проводящей большинство времени на орбите в зависании между двумя звездами — Солнцем и его темным двойником, находящимся на расстоянии в 18,74 раза большем, чем орбита Плутона".

И вот аннунаки возвращаются на планету, которой когда-то, по мнению уфологов, они дали жизнь. Возвращение это для человечества радостным не будет. На сайтах, посвященных уфологии, которые принадлежат к разряду так называемой «желтой прессы», можно прочитать, что аннунаки уже засылают на Землю своих разведчиков, которые должны обеспечить им вторжение на нашу планету. Только за последние пару лет в мире зафиксировано несколько жутких случаев встречи землян как с самими аннунаками, так и с их разведчиками.

На Землю медленно спустилось странное серое существо с крыльями

2019 год. Прогулка туристической группы в горах Чечни превратилась в некое подобие фантастического фильма ужасов. Когда туристы остановились на привал, в небе появилось яркая вспышка. Потом она погасла, а на ее месте появилось странное серое существо с крыльями, медленно опускавшееся на землю. Мужчины и женщины достали свои смартфоны и фотоаппараты. Увеличение показало, что чудище напоминает человека с крыльями, как у летучей мыши. Оно опустилось прямо на горное озеро и исчезло в его водах.

Снимки существа над Чечней быстро распространились по социальным сетям. Одни люди считают, что это пришелец с какой-нибудь планеты, а другие уверены, что это религиозный знак. «Архангел Михаил спустился с небес, чтобы защитить человечество от зла», — написала одна женщина на форуме.

Дальше — больше. В водоемах начали появляться неизвестные ранее науке виды живых существ. Все они выглядят не по-земному устрашающе.

Жуткое явление в небе над Черным морем видели десятки очевидцев. Поначалу люди подумали, что наблюдают за ракетой либо ее деталью. Каково же было их удивление, когда странный объект стал извиваться и приближаться к поверхности моря.

Чтобы разобраться в происходящем, очевидцы обратились к местным уфологам. Заключение экспертов по внеземным цивилизациям не добавило отдыхающим оптимизма. Исследователи считают, что над Сочи засекли «космического жруна» с Нибиру. Такое общее название было придумано для всех инопланетных мутантов, которые могут нападать на живых существ с целью убить и съесть. Есть предположение, что их в море уже сотни, если не тысячи.

Одного такого жруна нашли на пляже. Свидетелям очень повезло, что он был уже мертв. У существа также не было конечностей, плавников и хвоста, зато были глаза и крупные зубы, явно предназначенные рвать плоть, хотя, как отметили, очевидцы, такими зубами можно перекусить и стальные прутья.

Скорее всего, жруна сбросили в Черное море во время шторма, и его «размазало» о подводные камни. Уфологи заявили, что эти черви — биологическое оружие, которое послала к нам планета-убийца Нибиру. Мутанты выполняют двойную миссию: заражают радиацией воду и все, что в ней может оказаться, (от зловещего червя фонило) и пожирают всех, до кого смогут добраться. Люди не исключение, размеры червей позволяют им заглатывать очень крупных животных.

Еще одну жуткую тварь обнаружили в районе Черного моря. Эксперты говорят, что за последнее время это не единичный случай обнаружения этого вида страшилищ. Существо вызвало у людей настоящий животный ужас. Зверь был ростом примерно метр, а размах крыльев у него достигал не менее 3 метров. Причем крылья у него, как у летучей мыши, морда — как у сайгака с клыками, длинные острые когти сантиметров по 5, уши, как у рыси, непропорционально большой живот.

Существует версия, что вскоре на Земле появятся и сами аннунаки. Для начала они попытаются заменить собой на нашей планете все мужское население, чтобы с ними некому было воевать. Хотя почему «вскоре»? Возможно, аннунаки уже потихоньку начали появляться среди нас.

А что же будет дальше? Буквально на днях бывший сотрудник Геологического ведомства США Итан Троубридж сделал заявление, что планета Нибиру приближается к Земле и вскоре уничтожит человечество.

При столкновении астероида с Землей может произойти взрыв, равный по мощности взрыву ста тысяч атомных бомб

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили жителей планеты о надвигающейся опасности. По словам ученых, 10 августа на Землю упадет гигантских размеров астероид под условным названием QQ23 2006. Он мчится к Земле со скоростью 16 737 километров в час. В результате столкновения астероида с Землей, по мнению уфологов, может произойти взрыв, равный по мощности взрыву ста тысяч бомб, которые когда-то упали на Хиросиму.

Некоторые эксперты говорят, что 3500 лет назад Нибиру пролетела мимо Марса, после чего он превратился в безжизненную пустыню. В ближайшем будущем такая же судьба ждет и Землю, причем в NASA якобы об этом знают, но скрывают информацию, чтобы избежать паники.

«В NASA ведут секретные исследования феномена планеты Нибиру»

Существует ли на самом деле планета Нибиру? Насколько она опасна для землян? Какими будут пришельцы, которые захотят посетить Землю? И будет ли конец света? Такие вопросы «ФАКТЫ» задавали своим собеседникам.

Планета Нибиру существует на самом деле, но вряд ли в планы аннунаков входит уничтожение Земли, уверена парапсихолог и участница «Битвы экстрасенсов» Лариса Могила.

Лариса Могила

— Как бы ни пытались ученые опровергнуть теорию существования планеты Нибиру, многие исследователи в сфере уфологии, парапсихологии, астрономии и других подобных наук склоняются к версии, что эта планета все-таки существует, — говорит парапсихолог. — По некоторым данным, даже сейчас в NASA ведут наблюдения и исследования феномена этой планеты и возможных ее жителей. И именно по причине ее предполагаемой опасности эти исследования остаются засекреченными или даже опровергаются.

— Есть легенда, что каждый, кто пытается познать тайну Нибиру, будет убит аннунаками…

— На самом деле это не так. Но чтобы люди не знали правды о Нибиру, их запугивают. Да и сама планета Нибиру не хочет, чтобы о ней много знали, ведь иначе ее изучение не представляло бы такой сложности.

Первые письменные упоминания об этой планете датируются еще XII веком, но до сих пор она вызывает множество вопросов и споров. Да и, видимо, самим представителям Нибиру не хочется быть рассекреченными, ведь тогда ученые нашей планеты вплотную бы занялись их изучением, вплоть до проведения различных экспериментов и опытов.

Существует версия о том, что возможные жители планеты Нибиру изучают землян или даже посещают Землю. И этому не стоит удивляться. Уже давно понятно, что мы не единственная цивилизация во Вселенной, и одна из них вполне может существовать на планете Нибиру.

Говорят, что человеческая раса пошла именно от аннунаков, так называют жителей Нибиру, но лично я полностью с этой версией не согласна, так как на Земле свой след могли оставить абсолютно разные цивилизации с других планет. Нибиру не единственнная такая, поверьте. Люди еще очень многого могут не знать, космос слишком велик и необъятен, а ученые зачастую изучают ограниченный спектр звезд и планет, отрицая то, что им еще непонятно или мало изучено, ведь так проще. Раньше люди не верили, что Земля круглая, так что всему свое время. Думаю, в скором времени нас уже не будет так удивлять Нибиру или даже ее представители.

— Будет ли конец света в результате столкновения Земли с Нибиру? Кстати, есть версия, что аннунаки каким-то образом могут управлять орбитой своей планеты и намеренно направляют ее на Землю.

— Версия о том, что Земля погибнет от Нибиру, лично мне кажется абсурдной. Я, как парапсихолог, изучаю подобные явления, долгое время изучала и феномен Нибиру. У этой планеты нет цели столкнуться с Землей целенаправленно. Ведь, если поддерживать версию существования на Нибиру жизни, тогда они погубят и себя. С точки зрения физики и астрономии, любое инопланетное тело, которое столкнется с Землей на большой скорости и будет больших размеров, может ее погубить или причинить серьезный вред. Но если бы такая угроза была, ее бы прогнозировали официальные источники, а планета была бы уже четко видна в телескоп, как минимум. Но ее невозможно увидеть.

— Астрологи иногда называют даты предполагаемого конца света. Ясно, что ни одна их этих дат так и не подтвердилась, раз мы все еще живы.

— Дату конца света невозможно рассчитать, если ты не видишь планету, не знаешь ее скорости и траектории. А излишняя паника, созданная подобными заявлениями, лишь создает психологический дисбаланс у людей. Тем самым они сами к себе привлекают различные проблемы и катастрофы на частном уровне. Поэтому успокойтесь, никакого конца света от планеты Нибиру ожидать не нужно. Но то, что в ближайшем будущем человечество может быть удивлено новыми открытиями и явлениями в космосе или приблизится к знакомству с его представителями даже на нашей планете Земля, это вполне возможно.

«Конец света обязательно будет»

Конец света обязательно будет. Но это произойдет через много миллионов лет, утверждает советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

Эдуард Кузнецов

— Планета Нибиру, скорее всего, не существует на самом деле, — говорит ученый. — Роберт Харрингтон высказал предположение о ее существовании в 70-х годах прошлого века. Тогда астрономия еще не была так развита, как сейчас. Не было спутников, не было таких мощных телескопов. Поверьте, если бы Нибиру существовала, ее бы уже за 60−70 лет хоть один раз бы, да и увидели. Так что не слушайте никого.

— Почему же тогда о Нибиру так часто говорят? Уфологи, конспирологи, другие исследователи, утверждают, что нет сомнений, что планета-убийца существует и она вот-вот — 10 или 12 августа — наконец-то, с сотой, наверное, попытки, упадет на Землю.

— Такие домыслы появляются из-за того, что человечество мало знает о космосе. Нам известно всего 6−7 процентов информации. А в тех остальных 93% может быть все, что угодно. В Солнечной системе астрономы обнаружили восемь планет со спутниками и миллионы астероидов. А вот Нибиру все никак не найдут. Вы знаете, что если вылететь за пределы Солнечной системы на космическом корабле, то понадобится 2,5 или 3,5 световых года, чтобы встретить какое-либо космическое тело? То есть — корабль будет лететь примерно три световых года в полной пустоте.

Теперь о столкновении некой планеты с нашей. Вам известно, что Земля в каждую секунду находится в разных точках космического пространства и обратно в ту же точку уже больше никогда не попадет? К тому же от возможных столкновений с другими небесными телами нас оберегают Солнце и Юпитер. Эти планеты имеют такую огромную массу по отношению к Земле! Ну вот, если в цифрах: масса Солнца равна 99,8 процента массы всей Солнечной системы! Конечно же, оно, скорее всего, притянет к себе космическое тело, которое будет лететь к Земле.

— Значит, конца света не будет?

— Ну почему не будет? Обязательно будет. Но к тому времени на Земле уже не останется ни наших внуков, ни правнуков, ни прапраправнуков… Никого не останется. Скорее всего, через 150 миллионов лет на Земле жизни уже не будет. Наше будущее — это планета Марс.

Сама Солнечная система начала образовываться 10 миллиардов лет назад. Солнце появилось примерно в одно время с Землей — 5 миллиардов лет. Ну вот, еще примерно такой же срок Солнце прослужит. А потом потухнет.

— А что будет дальше?

— Навстречу Солнечной системе движется другая галактика — Туманность Андромеды. Столкновение состоится примерно через 4 миллиарда лет. Произойдет колоссальный взрыв, который даст начало новой галактике.

— Да, безрадостная перспектива. Может быть, и хорошо, что человечество не доживет до этих событий. А как же опасности ближайшего будущего? Этот астероид, что летит к Земле, столкнется с нашей планетой?

— Вероятность такая есть. Но она ничтожно мала — тысячная доля процента.

— Скептики утверждают, что от человечества умышленно скрывают информацию о возможных катастрофах. Знают и про Нибиру, и про гигантские астероиды, но, чтобы не было паники, молчат. Может такое быть?

— Не думаю. Мы тщательно следим не только за ближним, но и за дальним космосом. Поверьте, если к Земле станет приближаться что-то опасное, будет сделано так, чтобы и люди об этом знали, и паники не было.

— Значит, в ближайшее время никаких столкновений с Землей космических тел не предвидится?

— Ближайшая опасная дата намечена примерно на 2029 год. К Земле летит крупный астероид Апофез. Потом, в 2036 году, он пролетит еще ближе к Земле. О последствиях мы пока ничего сказать не можем. Но, думаю, что обойдется без катаклизмов. Все будет зависеть от того, на какой высоте он пройдет от Земли. Если 200 тысяч километров и выше, то все будет хорошо.

— Как вы думаете, существуют ли инопланетяне?

— А почему нет? Как я уже говорил, космос нами изучен мало. Но я могу с уверенностью сказать, что если когда-нибудь инопланетяне прибудут на Землю, они не будут такими страшными, как их показывают в фантастических фильмах. Если они прилетят с исследовательской целью, то… Исследователи не бывают злыми и кровожадными. Если у инопланетян будут космические корабли, способные преодолевать огромные расстояния, значит по интеллекту они ушли далеко от нас. Инопланетяне, которые посетят Землю, будут высокоморальными, на высокой ступеньке умственного развития. И, думаю, очень удивятся тому, как мы губим свою планету.

Предположим, Земля — это наш космический корабль. А мы — члены экипажа. Можете себе представить, чтобы космонавты в космосе уничтожали свое летательное средство, других членов экипажа? Вот и я не могу. Думаю, что инопланетяне, посетив нашу Землю, будут неприятно удивлены тем, что увидят у нас.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в ночном небе над Россией увидели «черную дыру». Существует версия, что это природное явление может возвещать о том, что планета Нибиру уже близко.



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