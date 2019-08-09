Происшествия

В Полтавской области сотрудники полиции обнаружили более 240 га, засеянных наркосодержащим маком. Об этом сообщили в Нацполиции.

Растения по документам числились как масличный мак, а на самом деле оказались снотворным маком. В его содержания входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин.

По свидетельству специалистов, на земельном участке такой площади выращивалось почти 350 млн наркосодержащих растений мака. Из указанного количества растений наркодельцы могут заготовить не менее 70 тонн маковой соломы. Ее стоимость на «черном» рынке достигает почти 7 млрд гривен.

«Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать „под хранение“ поле сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева», — отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Руководству агрообщества грозит до семи лет лишения свободы.

Стоит отметить, что данное количество мака является беспрецедентным за всю историю работы правоохранителей за годы независимости Украины.

Как писали «ФАКТЫ», около года назад в Закарпатской области правоохранители обнаружили плантацию конопли и подготовленную к продаже марихуану почти на 40 миллионов гривен. Выращиванием занимался 51-летний житель Ужгородского района.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter