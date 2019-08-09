Причиной радиационного ЧП на полигоне в Архангельской области был взрыв сверхсекретной ракеты

Мир

Взрывы на полигоне в Архангельской области некоторые военные эксперты связывают с неудачными испытаниями новейшего российского сверхсекретного оружия. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в результате инцидента близ деревни Ненокса погибли два человека, еще 15 получили ранения. Шестеро из них в тяжелейшем состоянии доставлены спецрейсом в Москву в Государственный биофизический центр имени Бурназяна.

При этом перевозившие их машины скорой помощи были обмотаны пленкой, а медики одеты в костюмы химзащиты. Одежду пострадавших и врачей немедленно сожгли.

Все это, а также сообщения архангельских СМИ о повышенном радиационном фоне, дают основания утверждать, что Кремль в очередной раз скрывает правду о ЧП на одном из военных объектов. Так было уже не раз. Наиболее свежий случай — пожар на секретном подводном аппарате «Лошарик», который также произошел недалеко от Архангельской области в Баренцевом море. Погибли 14 человек.

Так что же произошло на полигоне возле Неноксы? Российские эксперты выдвинули версию, что взрыв случился во время испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» или 3М22. Ее тестирование в обстановке строжайшей секретности началось в России в 2012 году. В 2017 году было заявлено, что «Циркон» развивает скорость, в восемь раз превышающую скорость звука! Для запуска может использоваться любая «платформа» — корабль, самолет, подводная лодка, наземная установка. «Циркон» способен поражать цели на территории США.

Министерство обороны России было вынуждено признать, что взрыв на полигоне произошел «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки». Однако никаких уточнений в ведомстве делать не стали.

Более того, Москва запретила предоставлять СМИ какую-либо информацию, связанную с инцидентом. Об этом неожиданно совершенно открыто заявил глава пресс-службы МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков. «Коллеги, к моему глубочайшему сожалению мне запрещено комментировать ситуацию в Неноксе. Я получил очень много звонков по этому поводу», — подчеркнул Чистяков.

СМИ Архангельской области обвиняют военных и федеральные власти в том, что те скрывают правду от гражданского населения, хотя эта правда может спасти многих людей. Министерство здравоохранения России к тому же категорически отрицает информации о повышении радиационного фона в Неноксе, Архангельске и Северодвинске. А местные врачи, тем не менее, настоятельно рекомендуют жителям выпивать полстакана молока с йодом. Для детей младше 14 лет предлагается добавлять 22 капли йода, всем остальным — 44 капли. В результате в Архангельске и Северодвинске моментально пропал йод в аптеках. Люди бросились раскупать его. Многие предпочитают в целях профилактики пить водку и вино, утверждает сайт 29.ru

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