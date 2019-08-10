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Происшествия

Популярный украинский актер стал жертвой воров во время съемок телесериала в Запорожье (видео)

10:18 10 августа 2019 81
Андрей Исаенко
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье ограбили известного актера Андрея Исаенко, который участвует в съемках нового украинского комейдиного сериала «Абсолютно лживая история». Об этом сообщил сам актер в Facebook в своем видеообращении к запорожцам.

«При загадочных обстоятельствах меня гоп-стопнули в родном городе. Прекрасно. Если вдруг кто-то из вас что-то знает о моих документах, правах, ключах, техпаспорте… отзовитесь», — обратился к горожанам актер.

Отметим, что в сериале «Абсолютно лживая история» он играет одну из главных ролей — казака Назара. Сериал комедийный, его снимают при поддержке Министерства культуры Украины.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в Одессе на парковке клуба «Пляжник» был ограблен концертный автобус группы СКАЙ.

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