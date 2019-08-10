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- 14:14 Взрыв бензовоза унес жизни не менее 60 человек
Взрыв бензовоза унес жизни не менее 60 человек (видео)
В субботу, 10 августа, в Танзании произошла трагедия. На трассе рядом с городом Моногоро перевернулся большой бензовоз. Сотни местных жителей, в основном молодые люди на мопедах и мотоциклах, собрались вокруг цистерны, собирая горючее в канистры. Неожиданно произошел мощный взрыв.
Как сообщает Reuters, погибли н менее 60 человек. Еще 75 получили ранения и ожоги. Местные власти заявили о гибели 57 человек.
По предварительной версии, причиной взрыва стал неосторожно брошенный кем-то окурок.
На месте трагедии работают пожарные и медики. Пострадавших доставляют в больницу Морогоро, который находится примерно в 200 километрах от Дар-эс-Салама. Это крупнейший город и коммерческая столица Танзании.
На фотографиях и видео, которые тут же появились в африканских СМИ, видны десятки горящих тел, лежащих на земле вдоль дороги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре и взрыве на газовой автозаправке в Москве.
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