10 августа 2019

Мне давно нравится притча, которой хотел бы с вами, друзья мои, сегодня поделиться. В разных странах она звучит по-разному. Но смысл при этом не искажается нисколько. Потому что смысл нашей жизни одинаков, независимо от того, в какой стране и в какое время мы проживаем.

Прежде, чем перейти к рассказу, замечу, что сегодняшняя фигурка была приобретена мною много лет назад. Нашёл я её по интернету в Бельгии и пришла она в Киев по почте из старинного города Брюгге от человека, давно коллекционировавшего фарфор, но на старости лет по каким-то причинам решившего распродать свою небольшую, но со вкусом собранную коллекцию. В Брюгге я никогда прежде не был, хотя наслышан был об этом удивительном городе достаточно.

А несколько дней назад получил возможность убедиться в этом лично. И, признаюсь, не пожалел. Как только не называют этот город, в разные периоды своей истории принадлежавший и Франции, и Нидерландам, и, наконец, в 1830 году отошедший к Бельгии, — и жемчужиной Фландрии, и бельгийской Венецией… Как бы то ни было, все сходятся на том, что в Брюгге сумел более других бельгийских городов сохранить облик классического средневекового города. И этот дух средневековья ощущается в нём буквально на каждом шагу — в строгости крепостных башен, в потрясающей роскоши величественных храмов, в безудержном веселье, захлестывающем узкие городские улицы и уютные площади. Особенно меня потрясла атмосфера Церкви Богоматери с единственной мраморной композицией Микеланджело, оказавшейся при его жизни по другую сторону Альп, — со знаменитой ''Девой Марией с младенцем'', которую ещё называют ''Мадонной Брюгге''.

Во время посещения этого храма мне и припомнилась та самая притча о путешествиях. Однажды немолодой уже турист, приехав в Брюгге, решил посетить старинный замок. Привратник, рассказав о правилах, издавна существующих в этом месте, вручил гостю большую ложку, доверху заполненную мелким песком:

- При выходе мы этот песок снова взвесим и за каждый рассыпанный грамм вынуждены будем взять с вас один евро. А если вы не рассыпете ни грамма, то экскурсия обойдётся для вас бесплатно.

Знакомство с замком превратилось для туриста в сплошное мучение. Он и в один интереснейший зал с рыцарскими доспехами поостерёгся заходить, потому что там были крутые ступени, на которых песок из ложки обязательно просыпался бы, и в подземные казематы не решился идти по той же причине, и на балкон, с которого открывался сказочный вид на город, не вышел, боясь порыва ветра.

При выходе из замка привратник, взвесив песок и удивившись тому, что недоставало всего лишь пол-грамма, предложил гостю ещё раз пройтись по залам.

- Правда, мы через 12 минут закрываемся. Так что времени у вас немного.

Теперь уже туристу пришлось носиться по залам замка, как угорелому. Времени было в обрез, а посмотреть хотелось всё. Успел. За минуту до закрытия вернулся к выходу, где привратник любезно поинтересовался полученными впечатлениями.

- Если честно, то впечатления у меня от знакомства с замком, в который я давно, кстати, хотел попасть, у меня останутся не очень хорошие. Я ведь постоянно думал то о песке, то о времени, стремительно истекавшем. Так и не смог насладиться красотой интерьера, созерцанием старинных бельгийских гобеленов, сюжетами уникальных картин знаменитых художников Фландрии…

Закурив потрескавшуюся от времени и огня трубку, мудрый привратник произнёс, как будто обращаясь к себе самому:

- Знаете, есть люди, которые по замку своей жизни проходят, стараясь суметь ни за что не платить, и в результате не могут этим путешествием насладиться. Есть другие люди, которые вечно спешат, не замечая вокруг ничего, и при этом тоже никакого удовольствия не получая. Очень немногим удаётся постичь науку жизни, позволяющую им открыть для себя каждый уголок и насладиться каждым моментом. Они знают, что за всё приходится платить, но понимают: жизнь того стоит…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…