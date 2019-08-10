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Смерть звезды: названа причина внезапной кончины Аллы Вербер
Названа официальная причина внезапной смерти российской светской львицы и бизнес-леди Аллы Вербер. Близкие Вербер объяснили, что хотят положить конец слухам о том, что бизнес-леди могла отравиться ужином или скончаться вследствие анафилактического шока.
Ближе всего к истине оказалась версия, озвученная Ксенией Собчак. Аллу Вербер госпитализировали из-за опасного инфекционного заболевания, а причиной смерти стал менингококковый сепсис.
«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится в заявлении на странице Вербер в Instagram.
Легендарная фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury и одна из самых влиятельных персон в российской fashion-индустрии скончалась 6 августа. 61-летней бизнес-леди неожиданно стало плохо во время отдыха на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Вербер была госпитализирована, но спасти ее врачам не удалось. Похоронят Аллу Вербер 14 августа в Торонто (Канада).
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