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На протестную акцию в Москве пришли около 50 тысяч человек, счет задержанных идет на десятки (фото, видео)

В Москве продолжается массовая акция протеста на проспекте Сахарова. Митингующие требуют соблюдения закона на выборах в Мосгордуму, а именно — допустить к выборам независимых кандидатов, которых ранее отказались регистрировать. Также участники митинга выступают за прекращение уголовного преследования и за закрытие уголовных дел против участников июльских и августовских акций «За честные выборы».

Согласно «белому счетчику», на проспекте Сахарова собралось около 47 200 человек (по состоянию на 15.30). Российские силовики утверждают, что участников акции не более 20 тысяч.

Уже есть и первые задержанные. По данным правозащитной инициативы «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны шесть человек, на аналогичной акции в Санкт-Петербурге — 39 (по данным самих протестующих, в автозаках уже оказались не менее 50 человек). Еще шестеро были задержаны в Ростове.

Демонстративно жесткими были задержания в Санкт-Петербурге. Участнику акции противостояли сразу шестеро силовиков.

В Петербурге жесткие задержания — в автозаках уже больше 50 человек. Видео: Северо-Запад. МБХ медиа pic.twitter.com/UXgCmp38JU — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Напомним, организаторы митинга, подавая заявку на мероприятие, рассчитывали максимум на 100 тысяч участников. А политический эксперт Андрей Окара предупреждает, что протестные настроения в России хоть и сильны, но недостаточны, чтобы перерасти в революцию и свергнуть власть.

Фото telegram-канал Baza

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