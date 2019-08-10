Российские наемники устроили зверскую расправу над боевиками "ДНР": что произошло

Происшествия

На оккупированном Донбассе российские наемники без колебаний расправляются с не угодившими им боевиками из числа местных жителей. Один из показательных случаев описан на странице пользователя Алекса Кугельманна в соцсетях. Согласно его данным, группа российских наемников решила отомстить и утопила группу боевиков в нечистотах в ближайшем животноводческом комплексе.

Повод для мести появился после того, как боевики похитили случайно встретившуюся им женщину, избили и изнасиловали ее. Дама оказалась женой одного из российских наемников и как раз направлялась к мужу на позицию. Женщина провела три дня в плену у боевиков, после чего россияне нашли ее, освободили, а обидчиков утопили в накопителе жидких отходов.

Автор публикации иронизирует, что перед смертью предводитель группы боевиков очень хотел «суда по закону», но теперь такой суд возможен только на спиритическом сеансе, а сам главарь и его банда «убиты при попытке к бегству».

Напомним, ранее были получены данные, что на оккупированных территориях Донецкой области кураторы боевиков из России рассматривают местных наемников как «расходный материал», а потому охотно отправляют на передовую осужденных за тяжкие преступления.

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