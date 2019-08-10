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В Киеве орудует сексуальный маньяк, полиция просит помощи в его поимке (видео)
Полиция Киева подозревает, что в городе орудует сексуальный маньяк. Есть сведения, что на счету злоумышленника уже две попытки изнасилования малолетних: в Шевченковском районе 2 июля и в Оболонском районе 23 июля.
В последнем случае злоумышленник выследил свою жертву на улице и напал, когда девочка зашла в подъезд. Мать пострадавшей обратилась в полицию, было открыто уголовное производство, проанализированы записи видеокамер в районе места преступления, составлен фоторобот.
Следствие подозревает в совершении преступлений молодого мужчину 20−25 лет. Его приметы: рост 185−190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.
Правоохранители призывают всех, кто узнал мужчину либо знает о его местонахождении, сообщить по телефону в Киеве: 486−03−06, 418−31−33, 097−105−08−05 или 102.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что разыскиваемый мужчина может причастен и к другим случаям нападения на девушек. У злоумышленника уже появилось прозвище «насильник с фотоаппаратом» за привычку фотографировать своих жертв.
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