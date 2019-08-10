Мир

В США покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в секс-преступлениях

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиненный в педофилии и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство, покончил с собой в тюрьме. Об этом сообщает АВС News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Согласно данным телеканала АВС News, Эпштейна нашли повешенным в его тюремной камере в исправительном центре Нью-Йорка. Тело обнаружили во время утреннего обхода тюремных помещений около 6 часов 10 августа.

Первую попытку самоубийства Эпштейн совершил 23 июля. Узника обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии. На шее у Эпштейна были следы от сдавливания.

Напомним, 66-летний миллиардер был задержан 6 июля. Ему предъявили обвинения в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними. По версии следствия, в 2002—2005 годах Эпштейн был причастен к сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек в Нью-Йорке и Флориде. Важные доказательства по делу были найдены во время обыска в доме Эпштейна в Нью-Йорке. В особняке обнаружились фотографии обнаженных девочек, вероятно младше 18 лет.

В следующем году Эпштейн должен был представить перед судом. В случае признания виновным миллиардеру грозило бы до 45 лет тюремного заключения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter