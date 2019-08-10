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Сбежал подальше от Москвы: в сети высмеяли появление Путина на байк-шоу в Крыму
Российский президент Владимир Путин неожиданно объявился на байк-шоу в оккупированном Крыму. В окрестностях Севастополя у горы Гасфорта Путин рассекал на винтажном мотоцикле «Урал» с коляской. Сопровождали Путина участники мотоклуба «Ночные волки» и их лидер Александр Залдастанов («Хирург»).
На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019
Видео с байк-шоу опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
В соцсетях не преминули заметить, что Путин выбрал крайне «удачное» время для своего хобби. Пока в Иркутской области горит тайга, в Архангельской области появилась зона радиационного заражения, а в Москве собрался 50-тысячный митинг, российский президент весело проводит время. Впрочем, такое наблюдается уже не первый раз. На время прошлой массовой акции в Москве Путин уехал на Финский залив осваивать погружение в батискафе.
«У него Сибирь горит, радиация на северах, митинги в Москве», — напоминают комментаторы.
Напомним, рейтинг поддержки Путина в России скатился до самого низкого показателя за 18 лет. Эксперты связывают снижение рейтинга с масштабными пожарами в Сибири и протестами в Москве.
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