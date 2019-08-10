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Флешмоб вместо парада: Зеленский огласил программу на День Независимости
После того, как команда Владимира Зеленского объявила об отказе от военного парада в День Независимости, Офис президента начал придумывать новые форматы отмечания праздника. Согласно последней концепции, в этом году в церемониях будут максимально задействованы дети, а центром официальных мероприятий станет Майдан и Аллея Героев Небесной Сотни.
Программа отмечания Дня Независимости Украины начнется в 9.30 возле памятного креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Будет объявлена минута молчания, прозвучат сто ударов колокола. Дети, ветераны АТО, семьи погибших героев и президентская чета возложат цветы и повяжут сине-желтые ленты возле места памяти погибших.
На площади Независимости будет поднят флаг Украины. Военный хор исполнит украинский гимн, а за этим последует «музыкально-хореографический флешмоб». Оркестры будут играть украинские песни в современной аранжировке.
В 9.50 состоится вручение наград лицам, прославившим Украину. Затем запланировано праздничное шествие. В 11:00 начнется Марш защитников Украины.
Напомним, ветераны АТО, возмущенные отменой военного парада решили провести свое собственное мероприятие. Продолжается обсуждение, в каком формате состоится этот марш и в какое время. Ориентировочно колонна собирается пройти от парка Шевченко по бульвару Шевченко до Крещатика, а оттуда на площадь Независимости, где как раз закончатся мероприятия с участием президента.
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