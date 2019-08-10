Спорт

Вслед за центральным поединком игрового дня между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» в субботу, 8 августа, также были сыграны поединки премьер-лиги в Киеве и Львове.

Чемпионат Украины. 3-й тур

«Александрия» — «Олимпик» (Донецк) — 2:1 (Шендрик, 43, Безбородько, 61 — Матар, 56). На 59-й минуте удален Вантух («Олимпик»), а на 74-й — Бухал («Александрия»).

«Ворскла» (Полтава) — «Львов» — 3:2 (Шехич, 2, 27, Васин, 90+7, с пенальти — Бруно, 21, Шина, 59). Молодежные составы — 6:0.

Поражения на старте от «Шахтера» и «Мариуполя» вынудили футболистов «Александрии», которым через месяц с небольшим предстоит стартовать в групповом турнире Лиге Европы, выйти на матч с таким же неудачником «Олимпиком» с удвоенной мотивацией.

Впрочем, долгое время подопечные Владимира Шарана не могли «распечатать» ворота голкипера дончан, и только перед самым перерывом защитник Шендрик вывел хозяев поля вперед. Но в начале второго тайма гости усилиями Матара сначала отыгрались, а вскоре после удаления Вантуха остались вдесятером.

Чтобы разыграть лишнего, александрийцам хватило двух минут: шикарный «выстрел» удался нападающему Безбородько. Не помогла дончанам и красная карточка, заработанная на 74-й минуте александрийцем Бухалом. Первый успех команды Шарана в сезоне. Что же касается «Олимпика», то подопечные экс-футболиста мадридского «Реала» Жулио Сезара, проиграли третий матч подряд.

1:0 Шендрик (43-я мин.)

1:1 Матар (56-я мин.)

2:1 Безбородько (61-я мин.)

Неудачно стартовавшая «Ворскла» (ни одного очка в двух сыгранных поединках) в четырех предыдущих встречах против «Львова» ни разу не уступила, не пропустив при этом ни одного мяча. Не стали откладывать в долгий ящик свои намерения полтавчане, в составе которых дебютировал 21-летний бразильский полузащитник «Порту» Луизао, и в отчетном матче: хорват Шехич вывел свою команду вперед уже на 81-й секунде встречи.

Правда, на 21-й минуте львовяне усилиями бразильца Бруно нарушили неприятную для себя традицию, забив ворота хозяев поля довольно курьезный мяч. Впрочем, радовались подопечные Богдана Блавацкого недолго, поскольку вскоре Шехич оформил дубль. Но оказалось, что на каждого хорвата у «Львова» есть свой бразилец: во втором тайме Шина снова восстановил равновесие в счете. Но команда Виталия Косовского благодаря точному удару с пенальти на 90+7-й минуте Васина все отпраздновала первый успех в сезоне.

1:0 Шехич (2-я мин.)

1:1 Бруно (21-я мин.)

2:1 Шехич (27-я мин.)

2:2 Шина (59-я мин.)

Положение команд:

1. «Шахтер» — 9 (3);

1. «Динамо» — 6 (3);

3. «Колос» — 6 (2);

4. «Днепр-1» — 4 (2);

5. «Заря» — 4 (2);

6. «Мариуполь» — 3 (2);

7. «Десна» — 3 (2);

8. «Александрия» — 3 (3);

9. «Ворскла» — 3 (3);

10. «Львов» — 3 (3);

11. «Олимпик» — 0 (3);

12. «Карпаты» — 0 (2).

В рамках 3-го тура 11 августа сыграют: «Александрия» — «Олимпик», «Колос» — «Заря», «Днепр-1» — «Десна».

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной.

Фото ПФК «Александрия»



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