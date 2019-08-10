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Политика

Кольцо купил за час до церемонии: главный таможенник Украины показательно женился

21:39 10 августа 2019 302
нефьодов
Инф. «ФАКТОВ»

Главный таможенник Украины Максим Нефьодов и его избранница Яна Калмыкова зарегистрировали брак. Пара решила воспользоваться услугой «брак за сутки», которая с 2016 года доступна в Украине. Особенность экспресс-церемонии в том, что жених и невеста подают документы в органы РАГС не за месяц, а в день заключения брака, и данные о новосозданной семье оперативно вносятся в реестр.

«Протестировали услугу Министерства юстиции „брак за сутки“. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии», — описал Нефьодов в Facebook подробности церемонии.

нефьодов

Церемония проходила в Министерстве юстиции, а все процедуры, связанные с регистрацией брака Нефьодова и Калмыковой, провел исполняющий обязанности министра Сергей Петухов.

нефьодов

Напомним, в 2016 году услуга «брак за сутки» была доступна в шести городах, в том числе в Киеве. Статистика свидетельствует, что вопреки опасениям «браки за сутки» оказались даже прочнее, чем семейные союзы, зарегистрированные стандартным способом.

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