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Кольцо купил за час до церемонии: главный таможенник Украины показательно женился
Главный таможенник Украины Максим Нефьодов и его избранница Яна Калмыкова зарегистрировали брак. Пара решила воспользоваться услугой «брак за сутки», которая с 2016 года доступна в Украине. Особенность экспресс-церемонии в том, что жених и невеста подают документы в органы РАГС не за месяц, а в день заключения брака, и данные о новосозданной семье оперативно вносятся в реестр.
«Протестировали услугу Министерства юстиции „брак за сутки“. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии», — описал Нефьодов в Facebook подробности церемонии.
Церемония проходила в Министерстве юстиции, а все процедуры, связанные с регистрацией брака Нефьодова и Калмыковой, провел исполняющий обязанности министра Сергей Петухов.
Напомним, в 2016 году услуга «брак за сутки» была доступна в шести городах, в том числе в Киеве. Статистика свидетельствует, что вопреки опасениям «браки за сутки» оказались даже прочнее, чем семейные союзы, зарегистрированные стандартным способом.
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