«Динамо» – «Брюгге»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 13 августа, киевское «Динамо» на 70-тысячном «Олимпийском» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (начало встречи — в 20:30). Первая встреча соперников, как известно, завершилась победой вице-чемпиона Бельгии — 1:0.



ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «БРЮГГЕ»

За годы выступлений в еврокубках динамовцы в матчах на вылет 12 раз уступали в первых матчах с разницей в один мяч и в итоге в семи случаях проходили дальше. Неудачными для «бело-синих» оказались дуэли с польским «Гурником» — 1:2 и 1:1 в 1967-м, болгарским «Локомотивом» — 0:1 и 2:1 в 1979-м, португальским «Порту» — 1:2 и 1:2 в 1987-м, итальянской «Фиорентиной» — 0:1 и 0:0 в 1989-м, а также с испанской «Барселоной» — 2:3 и 1:1 в 1991-м.

Успехом для динамовцев завершились противостояния с немецкой «Баварией» — 0:1 и 2:0 в 1977-м, чехословацким «Баником» — 0:1 и 2:0 в 1979-м, голландским «Утрехтом» — 1:2 и 4:1 в 1985-м, чешской «Спартой» — 0:1 и 1:0 (по пенальти — 3:1) в 1998-м, турецким «Трабзонспором» — 1:2 и 2:0 в 2004-м, французским «Генгамом» — 1:2 и 3:1 в 2015-м и английским «Эвертоном» — 1:2 и 5:2 в 2015-м.

На сей раз украинские и международные букмекеры отдают предпочтение вице-чемпиону Украины. Ставки на успех подопечных Александра Хацкевича и Филиппа Клемана принимаются с такими коэффициентами:

«Фаворит Спорт»: победа «Динамо» — 1,98, ничья — 3,55, победа «Брюгге» — 4,40.

«Марафон»: победа «Динамо» — 1,92, ничья — 3,60, победа «Брюгге» — 3,98.

1хBet: победа «Динамо» — 1,94, ничья — 3,6, победа «Брюгге» — 3,94.

«Париматч»: победа «Динамо» — 2,00, ничья — 3,40, победа «Брюгге» — 3,85.

William Hill: победа «Динамо» — 2,0, ничья — 3,4, победа «Брюгге» — 3,8.

Кстати, ставки на проход команд в раунд плей-офф Лиги чемпионов принимаются с такими коэффициентами: «Динамо» — 3,20, «Брюгге» — 1,35.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче чемпионата Украины проиграло в Киеве «Шахтеру».

Фото ФК «Динамо»



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