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"Мы пришли с открытыми лицами, а у вас росгвардия и полиция": известная писательница выступила на митинге в Москве

10 августа в ходе многотысячной акции протеста в Москве на сцене перед участниками митинга выступила известная писательница Людмила Улицкая. Она прочла проникновенное стихотворение, адресованное властям. Улицкая призывала не преследовать тех, кто решил реализовать свое конституционное право на мирный протест.

Мы пришли с открытыми лицами,

а у вас росгвардия и полиция,

а у вас великое воинство,

а у нас человеческое достоинство.

Мы ботаники и чайники,

вы гебешники и начальники.

Вы прикрыты щитами мощными,

а у нас в руках ничегошеньки.

разве только на руках дети малые,

так зачем на нас идти с балаклавами?

Мы не драться пришли — разговаривать,

и не надо нас отоваривать

кулаками и спецдубинами,

суд устраивать над невинными,

разбивать народ на две партии —

на простых ребят и росгвардию.

Мы ботаники и чайники,

вы гебешники и начальники…

И за нами страна огромная,

а за вами — воронки да вороны.

Правозащитница Зоя Светова считает, что стихотворение Улицкой достойно того, чтобы положить его на музыку.

Напомним, по последним данным, акции «За честные выборы» в России 10 августа собрали более 50 тысяч человек, хотя силовики утверждали о не более чем 20 тысячах собравшихся. По итогам дня российские правозащитники приводят данные о 325 задержанных. Больше всего арестованных в Москве — 229 и Санкт-Петербурге — 81.

Политический эксперт Андрей Окара убежден, что протесты в России хоть и многолюдные, но все еще недостаточные для осуществления переворота и смены власти.

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