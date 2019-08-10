Самая богатая семья в мире каждый час становится богаче еще на 4 млн долларов

Мир

В субботу, 10 августа, американское агентство Bloomberg опубликовало свой ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей в мире. Эксперты утверждают, что эти люди владеют почти 1,4 триллиона долларов! Это на 250 миллиардов долларов больше, чем у них было в 2018 году.

Возглавляет список семья Уолтон, которая владеет 50 процентами акций сети супермаркетов Walmart. Ее состояние достигло 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов. При этом, как подсчитали эксперты Bloomberg, состояние Уолтонов в течение последних 12 месяцев росло на 70 тысяч долларов в минуту, на 4 миллиона долларов в час и на 100 миллионов долларов в день. Уолтоны — это Джим Уолтон, Элис Уолтон, супруга Джима Линн Макнабб Уолтон, Роб Уолтон, его жена Мелани Уолтон (на фото в заголовке). Они являются наследниками Сэма Уолтона, который в 1945 году купил свой первый магазин. Так начиналась история компании Walmart, которая сегодня владеет более чем 11 тысячами супермаркетов в разных странах. Это крупнейший ретейлер в мире. Ежегодный объем продаж оценивается в 514 миллиардов долларов. Сэм Уолтон скончался в 1992 году. Его дети унаследовали компанию, а старший сын Роб возглавил совет директоров. Ему активно помогал его брат Джим. В 2016 году Джим Уолтон отошел от дел, введя в совет директоров своего сына Стюарта. Главный офис Walmart находится в штате Арканзас.

Вторая строчка досталась семье Марс. Это наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. В настоящее время у руля находится уже пятое поколение семьи. За год богатство Марсов увеличилось на 37 миллиардов долларов и составляет теперь 126,5 миллиарда долларов. Фрэнк Марс родился в 1883 году. Он переболел полиомиелитом и не посещал школу. Однако это не помешало ему досконально изучить процесс производства шоколада. Он передал свои знания детям и внукам. Семья Марс открыла свою первую кондитерскую фабрику в 1963 году в Нидерландах. Это сделал Форрест Е. Марс-старший. Семейный бизнес продолжил его сын Форрест-младший. Продукций компании известна во всем мире. Это шоколадные батончики «Сникерс», «Марс», «Баунти», «Милки Уэй», а также драже M&Ms. Кроме того, Mars владеет компанией VCA, которая выпускает корма для собак и кошек и других домашних животных. Главный офис Mars находится в штате Виргиния.

На третьем месте расположились братья Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя несколько десятилетий в корпорацию Koch Industries. Их состояние приросло на 25 миллиардов долларов за минувший год и составляет теперь 125 миллиардов долларов. Штаб-квартира находится в штате Канзас.

Четвертую строчку эксперты отдали правящей династии Саудовской Аравии Аль-Сауд. Богатства членов королевской семьи оценили в 100 миллиардов долларов. При этом, отмечает Bloomberg, состояние всей семьи, в которую, предположительно, входят около 15 тысяч человек, скорее всего, намного больше, но агентство использует в своих расчетах только официальные данные.

Замыкают пятерку богатейших семей мира братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel. Их состояние составляет 57,6 миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в мире появился третий обладатель капитала размером более 100 миллиардов долларов. Это француз Бернар Арно.

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