11 августа 2019

Никогда не мог подумать, что фильмы о школе и сегодня способны вызывать огромный интерес у зрителей. Причём, зрителей не только взрослых. Но даже у самих школьников, увлечённых нынче таким количеством новомодных соблазнов, что на фильмы о школьной жизни могли бы, казалось, внимания не обращать. То ли дело было в советское время, когда и кинокартин таких было немало, и тема воспитания подрастающего поколения преподносилась так по-государственному серьёзно и многообразно, что любое появление нового фильма о школе вызывало заведомо повышенный интерес у, в первую очередь, интеллигентной публики. А такой в то время было, знаете ли, не так уж и мало.

Но даже на фоне множества разговоров на школьную тему фильм «Доживём до понедельника», вышедший на экраны ровно 50 лет назад, стоял особняком. И из-за остроты проблем, поставленных берущим за душу сюжетом. И благодаря блестящим актерам, снявшимся в главных ролях (Вячеслав Тихонов, Ольга Остроумова, Игорь Старыгин). И благодаря цитатам из фильма, которые потом долго по-разному обсуждались едва ли не в каждой семье и порой запоминались надолго. И ещё благодаря нескольким песням, прозвучавшим в картине. Мне, например, буквально запали в душу и мелодия, и слова удивительно мудрой и трогательной песни на слова Евгения Евтушенко. Называлась она «Серёжка ольховая». И пели её тогда достаточно часто. При этом мало кто прислушивался к тексту, заставлявшему на некоторые повседневные вещи смотреть уже не так, как прежде, до этого фильма.

Сегодня я решил процитировать вам это стихотворение полностью. Вот оно:

Уронит ли ветер в ладони серёжку ольховую,

Начнёт ли кукушка сквозь крик поездов куковать,

Задумаюсь вновь и, как нанятый, жизнь истолковываю,

И вновь прихожу к невозможности истолковать.

Себя низвести до пылиночки в звёздной туманности,

Конечно, старо. Но поддельных величий умней.

И нет униженья в осознанной собственной малости —

Величие жизни печально осознано в ней.

Серёжка ольховая лёгкая, будто пуховая,

Но сдунешь её — все окажется в мире не так.

И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая,

Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.

Серёжка ольховая выше любого пророчества.

Тот станет другим, кто тихонько её разломил.

Пусть нам не дано изменить всё немедля, как хочется,

Когда изменяемся мы, изменяется мир.

Яснеет душа, переменами неозлобимая,

Друзей не понявших и даже предавших прости.

Прости и пойми, если даже разлюбит любимая.

Серёжкой ольховой с ладони её отпусти.

И необъяснимое — это совсем не бессмыслица.

Все переоценки нимало смущать не должны,

Ведь жизни цена не понизится и не повысится,

Цена неизменна тому, чему нету цены.

С чего это я? Да с того, что одна бестолковая

Кукушка-болтушка мне долгую жизнь ворожит.

С чего это я? Да с того, что серёжка ольховая

Лежит на ладони и, словно живая, дрожит…

Такое вот стихотворение из фильма, в котором прозвучала такая важная для всех нас (и тогда, и сейчас) фраза: «Счастье — это когда тебя понимают…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.