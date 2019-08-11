25.16 / 25.45 28.08 / 28.51
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Гребенщиков обескуражил туристов, внезапно появившись на пляже в Бердянске

7:35 11 августа 2019 66
гребенщиков
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков неожиданно появился на пляже в Бердянске. У туристов была возможность пообщаться с кумиром в неформальной обстановке и послушать живое выступление группы.

Музыканты поделились забавным видео с пляжа, где они непринужденно танцуют, исполняют любимые песни, а лидер группы эпатирует публику крайне оригинальными очками. Пляжное выступление состоялось перед концертом в Мариуполе.

Напомним, кроме официально организованных концертов в украинских мегаполисах Борис Гребенщиков дает немало импровизированных выступлений на городских улицах или, как в случае с Одессой, в двориках с подходящей акустикой. Приостановленный в прошлом году гастрольный тур возобновился нынешним летом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер