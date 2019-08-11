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Гребенщиков обескуражил туристов, внезапно появившись на пляже в Бердянске
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков неожиданно появился на пляже в Бердянске. У туристов была возможность пообщаться с кумиром в неформальной обстановке и послушать живое выступление группы.
Музыканты поделились забавным видео с пляжа, где они непринужденно танцуют, исполняют любимые песни, а лидер группы эпатирует публику крайне оригинальными очками. Пляжное выступление состоялось перед концертом в Мариуполе.
Напомним, кроме официально организованных концертов в украинских мегаполисах Борис Гребенщиков дает немало импровизированных выступлений на городских улицах или, как в случае с Одессой, в двориках с подходящей акустикой. Приостановленный в прошлом году гастрольный тур возобновился нынешним летом.
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