Путин теряет власть в России: стало известно о фатальной ошибке президента РФ

Мир

В России на фоне массовых акций протеста появился новый центр влияния, который постепенно оттягивает на себя властные полномочия от президента Путина. Таким новым игроком стали силовые органы: теперь они не просто охрана, но еще и захватили место во властной вертикали. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил политический эксперт Андрей Окара.

«Буквально на наших глазах случился полный триумф силовиков. В политике появился новый субъект. Раньше они были лишь охраной власти — „коллективного Путина“. Теперь они — самостоятельный игрок… Власть становится как бы их заложницей», — объяснил Окара.

Политолог прогнозирует, что вскоре российские силовики не преминут продемонстрировать свои укрепившиеся позиции в структуре власти. «Силовики очень скоро заявят: «Мы вас защищаем в критической ситуации от разъяренного народа, поэтому главные — мы, а не вы», — убежден эксперт.

Напомним, последняя акция протеста в Москве 10 августа, несмотря на массовость, получилась неоднозначной. Российский президент непосредственно в день протестов покинул столицу и отбыл в Крым. А силовые органы жестко противостояли митингующим — были задержаны 352 человека.

Как будет развиваться протестное движение в РФ и к каким результатам оно приведет, читайте в интервью Окары «Россия входит в период „смуты“, силовики фактически взяли Путина в заложники».

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