Миллиардеру Джеффри Эпштейну охранники в тюрьме бросали еду на пол, как свинье (фото)

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В субботу, 10 августа, в тюремной камере в Нью-Йорке был найден повешенным 66-летний американский миллиардер, финансист и менеджер хедж-фондов Джеффри Эпштейн. Как уже сообщали «ФАКТЫ», он был арестован в начале июля. Эпштейну предъявили обвинения в сексуальной торговле несовершеннолетними и давлении на свидетелей. Миллиардеру грозило тюремное заключение сроком до 45 лет. Учитывая его возраст, Джеффри мог уже никогда не выйти на свободу. Эпштейн был задержан в штате Нью-Джерси, куда прибыл из Франции. Он отрицал выдвинутые против него обвинения, однако в середине июля ему было отказано в освобождении под залог до начала суда.

Министр юстиции США Уилл Барр в официальном заявлении сообщил, что Эпштейн повесился в камере. Его доставили в больницу, но там врачи только констатировали смерть миллиардера. Барр распорядился провести тщательное расследование. Его интересует, как мог покончить с собой заключенный, который, по идее, находился под круглосуточным наблюдением охранников.

Дело в том, что Эпштейн уже пытался покончить с собой. Произошло это две недели назад. Его нашли в камере в полубессознательном состоянии с характерными следами на шее. Тогда Эпштейна удалось вернуть к жизни. После этого администрация тюрьмы распорядилась вести за ним постоянное наблюдение. Такой режим в американских тюрьмах означает, что в камере постоянно работает камера видеонаблюдения. Кроме того, охранники обязаны каждые 15 минут проверять заключенного, заходя к нему.

Однако, теперь выяснилось, что почему-то эти жесткие правила в отношении Эпштейна не соблюдались. И это вызывает множество вопросов в обществе. Слишком громким оказалось это скандальное дело.

Одни считают, что халатность, а, возможно, и преступный сговор работников тюрьмы позволили Эпштейну избежать справедливого наказания за совершенные им преступления. Другие уверены, что миллиардера убили. Слишком много грязных тайн он знал о сильных мира сего. Теорию заговора подогревает тот факт, что Эпштейн после первой «попытки самоубийства» сказал охранникам, что его хотят убить. Он не назвал никаких имен. И теперь сторонники теории заговора сами пытаются определить круг тех, кто был крайне заинтересован в смерти Эпштейна.

По данным следствия, между 2002 и 2005 годами миллиардер сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Нью-Йорке и Палм-Бич. При этом он прекрасно знал, что многие из его рабынь были не старше 14 лет. Его интересовали только девочки от 14 до 17 лет.

Нынешний судебный процесс над Эпштейном — второй по счету. Первый состоялся в 2007—2008 годах. Тогда его обвиняли в растлении несовершеннолетних. Миллиардеру удалось заключить сделку с правосудием. Он избежал пожизненного заключения и вместо этого провел в тюрьме всего 13 месяцев. Его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете, список лиц, обвиняемых в США в совершении сексуальных преступлений. Однако пребывание за решеткой было весьма условным. Эпштейну было разрешено днем покидать тюрьму и приходить на работу в собственный офис, где он продолжал вести финансовые сделки.

Такую удивительную сделку с правосудием миллиардеру помог заключить тогдашний генеральный прокурор штата Флорида Александр Акоста. Как выяснилось, Эпштейн якобы согласился стать тайным информатором ФБР. Однако до сих пор не ясно, какого рода и важности сведения он предоставлял бюро. Оказавшись на свободе, миллиардер тут же взялся за старое. И появились десятки новых девочек, которых он превращал в своих сексуальных рабынь. Когда все это вскрылось нынешним летом, Акоста уже занимал пост министра труда. Эту должность ему дал президент США Дональд Трамп. Оказывается, Трамп и Эпштейн прекрасно знали друг друга. Их связывали одно время приятельские отношения. И Трамп не раз участвовал в закрытых вечеринках, которые устраивал Джеффри. Там джентльмены развлекались в обществе юных красавиц.

Акоста был вынужден уйти в отставку. Трамп быстро открестился от дружбы с Эпштейном. Он заявил, что много лет уже не общался с ним, потому что поссорился с этим человеком и запретил ему появляться не только у себя дома, но и во всех гольф-клубах и отелях, принадлежащих семье Трамп.

Узнав о смерти Эпштейна в тюрьме, президент США разместил у себя в Twitter довольно странный твит. Он не стал ничего писать о самом Джеффри, зато весьма прозрачно намекнул, что в смерти миллиардера были заинтересованы Билл и Хиллари Клинтон!

Эта версия у сторонников теории заговора одна из самых популярных. Дело в том, что Эпштейн активно участвовал в различных благотворительных проектах, которые инициировали в разные годы Клинтоны. После июльского ареста миллиардера появились сообщения, что Джеффри поддерживал дружеские отношения с Биллом и Хиллари. Клинтонам пришлось сделать официальное заявление, в котором они опровергли данную информацию. Они подчеркнули, что не знали лично Эпштейна, а если когда-то и виделись с ним, то это было на публичных мероприятиях в присутствии десятков или даже сотен свидетелей.

Тем не менее, многие не верят Клинтонам. Не верят настолько, что 10 августа на стене особняка Эпштейна стоимостью 77 миллионов долларов появилась надпись: «XOXO Hillary + Bill». На жаргоне это означает: «Поцелуйчики и обнимашки Хиллари и Билл». Иными словами, кто-то передал привет Клинтонам в связи со смертью Эпштейна. И место для послания было выбрано неслучайно. Именно в этом особняке следователи обнаружили в июле огромное количество фото- и видеоматериалов порнографического характера. Их снимали по распоряжению Эпштейна во время его сексуальных развлечений с девочками.

Примечательно, что 9 августа, за 24 часа до смерти миллиардера, судья, ведущий его дело, распорядился снять гриф секретности с большинства материалов, предоставленных прокурором. Возможно, это стало толчком для Эпштейна, побудившим его предпринять вторую попытку самоубийства. Но сторонники теории заговора считают, что публикация материалов подстегнула тех, кто заинтересован в том, чтобы миллиардер замолчал навсегда.

В документах обвинения против Эпштейна описаны полностью и в подробностях. Стало известно, как он вовлекал девочек в свои грязные дела. В этом ему помогала некая Гислейн Максвелл. Она отрицает все и пока находится на свободе. Эта женщина знакома со многим влиятельными людьми, практически со всеми, кто бывал в гостях у Эпштейна. Против Максвелл свидетельствуют многие бывшие секс-рабыни миллиардера.

Например, Вирджиния Джюффре утверждает, что Эпштейн нанял ее работать массажисткой в возрасте 15 лет, познакомившись с ней на курорте Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Указания ей давала Максвелл. Она заставила Вирджинию заниматься сексом с Джеффри.

Другая женщина сообщила следующее. Гислейн Максвелл наняла ее работать якобы ассистенткой, но потом потребовала, чтобы она делала Эпштейну секс-массаж, и наказывала, когда ей не удавалось довести его до оргазма. Максвелл объясняла ей, а также другим девушкам, что у Джеффри есть физиологическая потребность испытывать оргазм не менее трех раз в сутки.

Дональд Трамп со своей будущей женой Меланией и Джеффри Эпштейн со своей помощницей Гислейн Максвелл

Эпштейн и Трамп были друзьями лет 20 назад и часто гостили друг у друга

Дом Эпштейна на острове служил местом для проведения тайных секс-вечеринок

Гислейн Максвелл на протяжении многих лет была помощницей Эпштейна. Именно она обрабатывала будущих секс-рабынь миллиардера

В числе друзей Эпштейна был и принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II

Принц Эндрю на вечеринке у Эпштейна с одной из многочисленных девушек миллиардера

Так выглядела Вирджиния Джюффре в 15 лет, когда ее превратили в секс-рабыню Эпштейна

Так Вирджиния выглядит сейчас. Она согласилаьс дать показания против своего мучителя

Тюрьма в Нью-Йорке, в которой содержался Джеффри Эпштейн

Охранники выносят тело миллиардера в закрытом мешке

Надпись с приветом Биллу и Хиллари Клинтон появилась у порога особняка Эпштейна, после того как миллиардера нашли мертвым в тюрьме

Один из многочисленных свидетелей в материалах дела описывает следующий характерный эпизод: «Я видел, как 15-летняя девочка плачет и дрожит, из-за того, что Максвелл пытается заставить ее заняться сексом с Эпштейном, а она не хочет». У девочек отбирали документы, их шантажировали, запугивали, что фотографии и видео покажут их родителям, друзьям. Использовались и другие рычаги давления.

Когда воля девушек была сломлена, их ждало новое испытание. Максвелл заставляла их участвовать в оргиях, которые регулярно устраивал Эпштейн. Например, одну из рабынь несколько раз принуждали к сексу с семью мужчинами.

Другая свидетельница утверждает, что в групповом сексе с ней и Эпштейном принимал участие принц Эндрю, герцог Йоркский, сын королевы Елизаветы II. Его имя не в первый раз всплывает в скандале с Эпштейном. Похожие обвинения звучали в 2007—2008 годах. Тогда пресс-служба Букингемского дворца твердо заявила, что эти обвинения безосновательны. Тем не менее, известно, что принц Эндрю и Эпштейн были приятелями и много раз встречались. Эндрю видели в гостях у Джеффри. Принц пользовался частным самолетом миллиардера.

Согласитесь, в этом грязном деле звучат очень громкие имена. Очевидно, есть люди, которым было крайне важно, чтобы Эпштейн не заговорил в суде. Именно это и подогревает версию о том, что миллиардера могли убить в тюремной камере.

Однако американское издание The Daily Beast опубликовало вечером 10 августа шокирующие данные о том, в каких условиях содержался Джеффри Эпштейн в тюрьме. После первой попытки самоубийства его перевели в одиночную камеру. Источники издания утверждают, что охранники всячески унижали миллиардера. Ему отказывались давать туалетную бумагу. Еду просто швыряли на пол, вынуждая Эпштейна есть руками. «Последние две недели он жил, как свинья», — пишет The Daily Beast.

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