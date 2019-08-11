«Динамо» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Киевское «Динамо» во вторник, 13 августа, на 70-тысячном «Олимпийском» сыграет ответную встречу третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против вице-чемпиона Бельгии «Брюгге» (начало — в 20:30). Напомним, что первый поединок соперников завершился победой соперника «бело-синих» (1:0). Аналитики букмекерских контор уже сделали свои прогнозы на ответный матч в Киеве.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Александра Хацкевича и Филиппа Клемана, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Хорватии

Судить встречу на «Олимпийском», в которой букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, УЕФА доверил служителям Фемиды из Хорватии во главе с 43-летним рефери ФИФА Иваном Бебеком (кстати, чемпионом Хорватии по каратэ среди юниоров). Уроженцу Риеки призваны помогать его соотечественники Горан Патаки и Боян Зобеница (четвертый арбитр — Марио Зебец).

В прежние годы этот страховщик по основной профессии, увлекающийся путешествиями и владеющий, кроме родного хорватского, английским и итальянским языками, шесть раз пересекался с украинскими командами: «Бордо» — «Динамо» — 1:0 в 2013-м, БАТЭ — «Шахтер» — 0:7 в 2014-м, «Днепр» — «Аякс» — 1:0 в 2015-м, «Реал» — «Шахтер» — 4:0 в 2015-м, «Ильичевец» — «Бордо» — 1:3 в 2018 и «Астана» — «Динамо» — 0:1 в 2018-м.

43-летний арбитр из Хорватии Иван Бебек

Соболь рискует не сыграть в Киеве

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Эдуард Соболь, выступающий на правах аренды за «Брюгге», рискует из-за травмы не сыграть в ответном матче с «Динамо», сообщает Voetbalprimeur. be со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Из-за повреждения 24-летний игрок обороны 10 августа пропустил матч третьего тура чемпионата Бельгии с «Остенде» (2:0). В первом встрече с подопечными Хацкевича Соболь отыграл все 90 минут.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь

Победная серия бельгийцев

В субботу, 10 августа, «Динамо» и «Брюгге» сыграли очередные матчи в чемпионатах своих стран. Подопечные Хацкевича в присутствии на главной спортивной арене Украины более 41 тысячи болельщиков проиграли донецкому «Шахтеру» — 1:2 (Родригес, 39 — Мораес, 21, Марлос, 64) и в турнирной таблице премьер-лиги занимают второе место.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 65), Шепелев (Соль, 70), де Пена, Цыганков (Вербич, 60), Гармаш, Родригес.

В свою очередь, лидер чемпионата Бельгии продлил свою победную серию в стартовавшем сезоне до четырех встреч, одолев в гостях «Остенде» — 2:0 (Окереке, 72, Тау, 82).

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Кулс -Амрабат (Ритс, 81), Ванакен, Вормер, Диатта, Схрейверс (Тау, 58), Воссен (Окереке, 58).

Кстати, перед встречей на «Олимпийском» вице-чемпион Бельгии получил усиление в лице 20-летнего левого полузащитника Крепина Диатта, который защищал цвета сборной Сенегала на Кубке Африки, поэтому поздно вернулся из отпуска и пропустил начало сезона (в 28 матчах прошлого сезона он забил два мяча и отдал пять голевых передач).

«Динамо» после поражений в один мяч

За годы выступлений в еврокубках динамовцы в матчах на вылет 12 раз уступали в первых матчах с разницей в один мяч и в итоге в семи случаях проходили дальше. Неудачными для «бело-синих» оказались дуэли с польским «Гурником» — 1:2 и 1:1 в 1967-м, болгарским «Локомотивом» — 0:1 и 2:1 в 1979-м, с португальским «Порту» — 1:2 и 1:2 в 1987-м, с итальянской «Фиорентиной» — 0:1 и 0:0 в 1989-м, а также с испанской «Барселоной» — 2:3 и 1:1 в 1991-м.

Успехом для динамовцев завершились противостояния с немецкой «Баварией» — 0:1 и 2:0 в 1977-м, чехословацким «Баником» — 0:1 и 2:0 в 1979-м, голландским «Утрехтом» — 1:2 и 4:1 в 1985-м, чешской «Спартой» — 0:1 и 1:0 (по пенальти — 3:1) в 1998-м, турецким «Трабзонспором» — 1:2 и 2:0 в 2004-м, французским «Генгамом» — 1:2 и 3:1 в 2015-м и английским «Эвертоном» — 1:2 и 5:2 в 2015-м.

Четыре года назад динамовцы после гостевой осечки разгромили на «Олимпийском» английский «Эвертон» — 5:2

«Брюгге» не побеждает в Украине 17 лет

В прежние годы «Брюгге» семь раз гостил в Украине в рамках еврокубковых турниров и отпраздновал одну-единственную победу, когда в 2002-м взял верх над киевским ЦСКА (2:0). В остальных встречах гости из Бельгии трижды сыграли с «Шахтером» вничью (1:1 в 1995-м, 1:1 в 2002-м и 0:0 в 2009-м) и один раз уступили горнякам (1:4 в 2004-м), а также дважды капитулировали перед «Днепром» (2:3 в 2004-м и 0:1 в 2015-м).

24 апреля 2015 года «Брюгге» проиграл на киевском «Олимпийском» «Днепру» — 0:1

День в истории

За более чем полувековую историю выступлений киевского «Динамо» в еврокубках «бело-синие» ранее противостояли соперникам 13 августа дважды и оба раза в победных встречах забивали в ворота оппонентов по четыре мяча. В 1991 году киевляне в этот день обыграли на выезде датский «Брондбю» — 4:2 (Гусин, Шевченко, Ребров, Головко), а в 2008-м разгромили в Москве российский «Спартак» — 4:1 (Бангура — 2, Милевский — 2).

Видеообзор матча «Спартак» — «Динамо» — 1:4 (13 августа 2008 года)

Стоимость футболистов «Брюгге» и «Динамо»

Авторитетный портал Transfermarkt. de оценивает состав команды Филиппа Клемана примерно на 2,5 млн евро дороже, чем «Динамо» (101,43 млн евро против 98,9 млн). Самые дорогие футболисты вице-чемпиона Бельгии — 26-летний игрок средней линии бельгиец Ханс Ванакен (11,5 млн евро), 31-летний голкипер Симон Миньоле (8 млн), 23-летний бельгийский форвард Сибе Схрейверс (7,5 млн), 21-летний нигерийский экс-нападающий «Зари» Деннис Бонавентуре (7,5 млн) и 20-летний сенегальский полузащитник Крепин Диаттта (7,0 млн).

Правда, стоит отметить, что состав «Брюгге» существенно подешевел после ухода из команды дуэта самых дорогих футболистов бельгийского гранда — 22-летнего голландского полузащитника Арно Груневелда (за 18 млн евро в английский «Борнмут») и 22-летнего бразильского форварда Уэсли (за 25 млн евро в английскую «Астон Виллу»), а также 25-летнего зимбабвийского полузащитника Марвелуса Накамбы (за 12 млн евро в «Астон Виллу»).

Кстати, в первой игре соперников в составе «Брюгге» дебютировал бельгийский экс-голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле.

Что же касается «Динамо», купившего форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, то шестерку самых дорогих футболистов команды составляют: Виктор Цыганков (20 млн евро), словенец Беньямин Вербич (6 млн), Виталий Миколенко (6 млн), испанец Фран Соль (5 млн), Сергей Сидорчук (4,5 млн) и венгр Тамаш Кадар (4,5 млн).

21-летний нигерийский форвард «Брюгге» Давид Окереке в четырех матчах сезона забил четыре мяча

Погода в день матча

Во вторник, 13 августа, синоптики обещают в Киеве солнечную погоду, температура воздуха на момент начала встречи — плюс 24 градуса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую телетрансляцию поединка «Динамо» — «Брюгге».

Фото ФК «Динамо», ФК «Брюгге», ФК «Днепр», Photo news



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