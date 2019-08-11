Гол Милевского принес «Динамо» победу в матче чемпионата страны (видео)

Спорт

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский принес «Динамо» из Бреста гостевую победу в матче чемпионата Беларуси над могилевским «Днепром» (1:0). На 6-й минуте 34-летний форвард откликнулся на передачу с фланга и мастерски переправил мяч в сетку ворот. Кроме Милевского, всю встречу в составе гостей отыграл украинский полузащитник Александр Нойок, а Алексей Хобленко находился в запасе.

Кстати, брестское «Динамо» после 17 матчей с 42 очками лидирует в чемпионате Беларуси, на пять пунктов опережая БАТЭ (у борисовчан два поединка в запасе) и на 11 — солигорский «Шахтер» (три несыгранные встречи).

Артем Милевский в 17 играх забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Кстати, знаменитый форвард рассказал, чем планирует заняться после окончания карьеры. «Наверное, буду возвращаться в Украину. Хотя не знаю. Посмотрим. Тренировать пока не планирую. Если честно, я некоторые матчи до конца досмотреть не могу. Я лучше ночью хоккей посмотрю — НХЛ. Или НБА. Такое шоу, диджеи на трибунах, звезды, все в напряжении», — отметил Артем Милевский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский признался в том, кто помешал его сексу с Дашей Астафьевой.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

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