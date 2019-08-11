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Повалий напугала фанатов неудачным фото
Певица Таисия Повалий больше не рискует демонстрировать поклонникам фото без макияжа. Опубликованный в Instagram снимок, где Повалий предстала без прикрас, фанаты раскритиковали: на лице звезды уж слишком явно видна работа пластического хирурга.
«Что у нее с глазами случилось… С правым глазом что-то… Он сильней как-то закрыт или не так открыт, как другой»;
«Была красивее до переделки»;
«Вообще не узнала без ресниц и теней»;
«Трудно узнать»;
«На Пугачеву похожа», — признавались подписчики певицы в Instagram.
Теперь, даже готовясь к фотосессии на пляже, Повалий не забывает про макияж и дополнительно защищает глаза солнечными очками. Такой образ поклонникам более привычный, потому Таисию засыпают комплиментами. «Выглядите потрясающе», «Наша солнечная красавица», «Добрые любимые глаза», — не сдерживают восторга фанаты, комментируя новые фото звезды.
Напомним, ранее Повалий признавалась, что в погоне за красотой и молодостью переусердствовала с уколами ботокса.
В последние пять лет Таисия Повалий выступала преимущественно в России, но неожиданно решила приехать в Киев с концертом. Сольное выступление в Дворце «Украина» приурочено к 55-летнему юбилею Повалий и запланировано на 10 декабря.
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