25.19 / 25.41 28.14 / 28.48
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Повалий напугала фанатов неудачным фото

11:57 11 августа 2019 310
повалий
Инф. «ФАКТОВ»

Певица Таисия Повалий больше не рискует демонстрировать поклонникам фото без макияжа. Опубликованный в Instagram снимок, где Повалий предстала без прикрас, фанаты раскритиковали: на лице звезды уж слишком явно видна работа пластического хирурга.

«Что у нее с глазами случилось… С правым глазом что-то… Он сильней как-то закрыт или не так открыт, как другой»;
«Была красивее до переделки»;
«Вообще не узнала без ресниц и теней»;
«Трудно узнать»;
«На Пугачеву похожа», — признавались подписчики певицы в Instagram.

Теперь, даже готовясь к фотосессии на пляже, Повалий не забывает про макияж и дополнительно защищает глаза солнечными очками. Такой образ поклонникам более привычный, потому Таисию засыпают комплиментами. «Выглядите потрясающе», «Наша солнечная красавица», «Добрые любимые глаза», — не сдерживают восторга фанаты, комментируя новые фото звезды.

повалий

скрин

Напомним, ранее Повалий признавалась, что в погоне за красотой и молодостью переусердствовала с уколами ботокса.

В последние пять лет Таисия Повалий выступала преимущественно в России, но неожиданно решила приехать в Киев с концертом. Сольное выступление в Дворце «Украина» приурочено к 55-летнему юбилею Повалий и запланировано на 10 декабря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер