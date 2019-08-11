«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Англии

Спорт

В воскресенье, 11 августа, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 1-го тура английской премьер-лиги пройдет суперматч — «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Челси».

В летнее межсезонье «аристократов» из столицы Англии возглавил легендарный футболист Фрэнк Лэмпард, проведший за 13 лет выступлений в составе «синих», с 2001-го по 2014-й, более 600 матчей во всех турнирах. Поединок с «красными дьяволами» станет «боевым крещением» для бывшего капитана «Челси» и сборной Англии после возвращения в родной для него клуб.

Во время подготовки к новому сезону «Манчестер Юнайтед» принимал участие в Международном Кубке чемпионов, в котором выиграл все свои матчи — у миланского «Интера» (1:0), лондонского «Тоттенхэма» (2:1) и итальянского «Милана» (в серии пенальти, основное время — 2:2). «Челси» же ограничился лишь товарищескими матчами, которых провел целых семь, и потерпел лишь одно поражение (в Японии от «Кавасаки» — 0:1).

Начало матча — в 18:30 по киевскому времени. Трансляция — на телеканале Setanta Sports Ukraine и в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку перешел в «Интер» за 80 млн евро.

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