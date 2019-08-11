- 18:03 Обломки пассажирского лайнера посыпались с неба на жителей Рима
- 17:48 В Винницкой области вдрызг пьяный водитель легковушки стал виновником ДТП, в котором тяжело пострадали 8 человек
- 17:25 Наступил на лицо задержанному: в Николаеве поступок неадекватного полицейского вызвал возмущение прохожих
- 16:57 Зеленский пока не знает, как выбраться из ловушки, в которую себя загнал, — Пионтковский
- 16:43 Девушка Леонардо Ди Каприо показала идеальную фигуру в мини-бикини, а сам актер – пивной живот
- 16:31 12 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский иммунолог Степан Бегларян
- 16:30 Facebook объявил войну полку "Азов": что происходит
- 16:05 «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Англии
- 15:45 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 15:25 В Киеве неизвестные устроили стрельбу с балкона: появилось видео
- 15:06 Как Брижит Макрон выглядит после пластической операции: появились первые фото
- 15:01 Тренируюсь ежедневно, чтобы быть в форме. Вдруг позовут сниматься, — Шварценеггер
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Англии
В воскресенье, 11 августа, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 1-го тура английской премьер-лиги пройдет суперматч — «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Челси».
В летнее межсезонье «аристократов» из столицы Англии возглавил легендарный футболист Фрэнк Лэмпард, проведший за 13 лет выступлений в составе «синих», с 2001-го по 2014-й, более 600 матчей во всех турнирах. Поединок с «красными дьяволами» станет «боевым крещением» для бывшего капитана «Челси» и сборной Англии после возвращения в родной для него клуб.
Во время подготовки к новому сезону «Манчестер Юнайтед» принимал участие в Международном Кубке чемпионов, в котором выиграл все свои матчи — у миланского «Интера» (1:0), лондонского «Тоттенхэма» (2:1) и итальянского «Милана» (в серии пенальти, основное время — 2:2). «Челси» же ограничился лишь товарищескими матчами, которых провел целых семь, и потерпел лишь одно поражение (в Японии от «Кавасаки» — 0:1).
Начало матча — в 18:30 по киевскому времени. Трансляция — на телеканале Setanta Sports Ukraine и в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку перешел в «Интер» за 80 млн евро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...