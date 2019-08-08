Знаменитый форвард «Манчестер Юнайтед» перебрался в Италию за 80 млн евро (фото, видео)

Спорт

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии (48 мячей в 81 поединке), 192-сантиметровый нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в день закрытия трансферного окна в Англии заключил контракт с итальянским «Интером», который недавно возглавил экс-наставник «Челси» Антонио Конте. Сумма трансфера составила 80 млн евро, еще 8,5 млн «красные дьяволы» могут получить в виде бонусов. Также «МЮ» достанутся 5 процентов от суммы в случае перепродажи игрока в другой клуб. Зарплата бронзового призера ЧМ-2018 составит в «Интере» 9 млн евро в год.

«Интер» был единственным клубом, в который я хотел, потому что «Интер» — не для каждого. Я здесь, чтобы вернуть «черно-синих» на вершину", — сказал футболист.

Кстати, поскольку «МЮ» продал Лукаку до истечения срока первого контракта, манкунианцам придется выплатить 5 млн евро его бывшему клубу — «Эвертону» (в «Юнайтед» бельгиец перешел за 75 миллионов).

Как известно, совсем недавно Лукаку объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб. Футболист тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку в лагерь команды «МЮ» оштрафовал нападающего на 435 тысяч евро.

В прошлом сезоне 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи в 45 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2024 года и включает опцию продления на один сезон.

Агент футболиста Федерико Пасторелло и сам Ромело Лукаку рады завершению сделки

Отметим, что, кроме «Манчестер Юнайтед», футболист с конголезскими корнями выступал также за «Андерлехт», «Челси», «ВБА» и «Эвертон», в футболке которого забивал киевскому «Динамо» в Лиге Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МЮ» купил самого дорогого защитника в мировом футболе.

Фото ФК «Интер»

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