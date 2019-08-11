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Обломки пассажирского лайнера посыпались с неба на жителей Рима (фото)
В субботу, 10 августа, на жителей Рима посыпались с неба кусочки металла длиной 5−10 сантиметров. Они пробили крыши домов и лобовые стекла автомобилей. Сообщается об одном пострадавшем. Человек получил легкую травму. Инцидент произошел на Святом острове (Isola Sacra) в районе Лацио.
Как сообщает газета Corriere Della Sera, оказалось, что это были обломки самолета! Если точнее, с высоты примерно 400 метров на столицу Италии упали кусочки одного из двигателей Boeing 787, принадлежащего авиакомпании Norwegian. Лайнер вылетел из римского аэропорта Фьюмичино, носящего имя Леонардо Да Винчи, взяв курс на Лос-Анджелес. На борту находились 298 пассажиров.
Однако, у самолета сразу после взлета возникли проблемы с одним из двигателей. Причина пока не установлена. Командир экипажа запросил разрешение на аварийную посадку. В результате Boeing благополучно приземлился в Фьюмичино в 16:20 по местному времени. Никто из пассажиров не пострадал. Экипажу удалось посадить лайнер с одним рабочим двигателем.
Но на этом инцидент не был исчерпан. Возмущенные римляне требуют провести тщательное расследование. Они уверены, что жизнь десятков людей была поставлена под угрозу. Обломки лайнера могли упасть и на центр Вечного города, и на людные пляжи. И тогда не известно, чем бы все это закончилось.
Власти района Фьюмичино и Лацио требуют теперь от городских властей пересмотреть имеющиеся разрешения на полеты самолетов над римскими кварталами. По их мнению, субботний инцидент доказал опасность таких маршрутов. Это требование может значительно осложнить работу аэропорта Леонардо Да Винчи.
Расследованием занимается Национальное агентство безопасности полетов Италии — ANSV. Пока установлено, что Boeing, у которого посыпался двигатель, эксплуатируется пять с половиной лет. Для самолета это небольшой срок. Ранее он летал через Атлантику из Рима в Бостон и Окленд и обратно.
Независимые эксперты считают, что проблема не в самом самолете, а в двигателях. Boeing 787 оснащаются двумя типами двигателей — GEnx и Trent 1000. Trent 1000 производит компания Rolls-Royce. К ним и раньше были определенные претензии. В результате очень немногие авиакомпании в мире продолжают использовать самолеты с Trent 1000. Norwegian входит в их число.
Представитель Rolls-Royce заявил, что компания в курсе инцидента в Риме и оказывает всяческую поддержку расследованию ANSV.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух авиакатастрофах, которые привели к тому, что во всем мире временно запретили полеты лайнеров Boeing 737 Max 8.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..