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«Шахтер» принес извинения новичку «Динамо» Родригесу за хамский комментарий в Instagram (фото)
Донецкий «Шахтер», победивший накануне «Динамо» в матче чемпионата страны, принес извинения нападающему киевлян Жерсону Родригесу за дикий комментарий под постом люксембуржца в Instagram.
«Жерсон, мы искренне сожалеем о написанном комментарии вчера. Это была ошибка. Пожалуйста, прими наши извинения», — написал Instagram «Шахтера».
Весь сыр-бор разгорелся в субботу, 10 августа, когда Жерсон Родригес забил в ворота «Шахтера» свой дебютный гол за «Динамо», который посвятил памяти умершей в начале мая матери. «Мама, люблю тебя и скучаю», — написал Жерсон Родригес.
Официальный сайт ФК «Шахтер» по-хамски отреагировал на пост футболиста команды соперника: «Ты выбираешь неправильную команду».
Спустя 15 часов комментарий был удален, но позже «Шахтеру» пришлось извиняться перед динамовцем.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» купило у японского клуба одного из лидеров сборной Люксембурга.
Фото ФК «Динамо»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!