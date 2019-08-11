Голы футболистов «Динамо» принесли «Заре» победу над дерзким дебютантом: видеообзор матча

Спорт

В воскресенье, 11 августа, матчами в Киеве, Днепре и Львове завершилась программа третьего тура в отечественной премьер-лиге.

Чемпионат Украины. 3-й тур

11 августа

«Колос» (Коваливка) — «Заря» (Луганск) — 1:3 (Костышин, 34 — Леднев, 27, Русин, 45+1, Кабаев, 46). Молодежные составы — 1:2.

«Карпаты» (Львов) — «Мариуполь» — 1:1 (Войкович, 30 — Топалов, 26). На 67-й минуте удален Кльоц («Карпаты»). Молодежные составы — 4:0.

«Днепр-1» — «Десна» (Чернигов) — 0:1 (Филиппов, 67). Молодежные составы — 0:3.

10 августа

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 1:2 (Родригес, 39 — Мораес, 21, Марлос, 64). Молодежные составы — 1:2.

«Александрия» — «Олимпик» (Донецк) — 2:1 (Шендрик, 43, Безбородько, 61 — Матар, 56). На 59-й минуте удален Вантух («Олимпик»), а на 74-й — Бухал («Александрия»).

«Ворскла» (Полтава) — «Львов» — 3:2 (Шехич, 2, 27, Васин, 90+7, с пенальти — Бруно, 21, Шина, 59). Молодежные составы — 6:0.

Луганская «Заря», добывшая в прошлый четверг результативную ничью в матче Лиги Европы на поле софийского ЦСКА, перед ответной встречей с болгарами экзаменовала на столичной «Оболонь-Арене» новичка премьер-лиги «Колос». Дополнительной интриги противостоянию команд тренеров-дебютантов элитного дивизиона Руслана Костышина и Виктора Скрипника придавал тот факт, что команда из села в Киевской области в двух стартовых турах сработала по максимуму, обыграв «Мариуполь» и «Олимпик».

Но справиться с куда более опытным соперником «Колосу» не удалось. На точный удар арендованного у «Динамо» Леднева команда из Коваливки ответила голом сына главного тренера Дениса Костышина. Но взятия ворот Яшкова после «выстрелов» еще одного динамовца Русина и Кабаева (после паса Русина) остались без ответа.

Поддержать Никиту Каменюку и бывших партнеров по «Заре» на «Оболонь-Арену» пришел полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев

Не огорчал на старте чемпионата страны своих болельщиков другой новичок элитного дивизиона «Днепр-1», одолевший «Олимпик» и сыгравший в гостях вничью с «Зарей». В третьем туре команде Дмитрия Михайленко противостояла «Десна», достаточно успешно выступавшая в прошлом сезоне на полях соперников. Подтвердили подопечные Александра Рябоконя свой статус «агрессивного гостя» и на «Арене Днепр». Причем победным оказался единственный (!) на две команды удар в створ ворот за весь матч в исполнении форварда «Десны» Филиппова.

Львовские «Карпаты», пополнившие накануне свои ряды 22-летним центральным защитником Тимом Халлем, имеющим опыт выступления в сборной Люксембурга, вышли на поединок против «Мариуполя» с нулем в графе «набранные очки». Более того, «зелено-белые» не могли одолеть подопечных Александра Бабича, несколько дней назад отчаянно сражавшихся в еврокубках против голландского АЗ, в пяти поединках подряд (два поражения, три ничьи).

Не выиграли львовяне, заканчивавшие поединок вдесятером, у азовцев и шестую встречу. Судьбу матча на стадионе «Украина» решили дебютные голы в премьер-лиге мариупольца Топалова и хорватского легионера «Карпат» Войковича. Первый гол и первое очко команды Александра Чижевского.

Кстати, на ответный матч с голландцами «Мариуполь» полетит прямо из Львова. Только вот пока неизвестно, где 15 августа состоится поединок, поскольку на домашней арене АЗ рухнула крыша. Руководство голландского клуба рассматривает три варианта: «Амстердам Арена» (стадион «Аякса»), «Абе Ленстра» (стадион «Херенвена») или игра на домашней арене АЗ «АФАС», но без зрителей. Кстати, в очередном поединке чемпионата Нидерландов алкмарцы в воскресенье одолели в гостях «Валвейк» — 2:0 (Идрисси, 35, 45)

Положение команд:

1. «Шахтер» — 9 (3);

2. «Заря» — 7 (3);

3. «Динамо» — 6 (3);

4. «Десна» — 6 (3);

5. «Колос» — 6 (3);

6. «Днепр-1» — 4 (3);

7. «Мариуполь» — 4 (3);

8. «Ворскла» — 3 (3);

9. «Александрия» — 3 (3);

10. «Львов» — 3 (3);

11. «Карпаты» — 1 (3);

12. «Олимпик» — 0 (3).

В 4-м туре чемпионата Украины сыграют: «Десна» — «Колос», «Ворскла» — «Днепр-1» (17 августа), «Олимпик» — «Карпаты», «Заря» — «Александрия», «Львов» — «Шахтер» (18 августа), а также «Мариуполь» — «Динамо» (25 сентября).

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной.

Фото ФК «Колос»



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