Происшествия

Страшная автокатастрофа под Киевом: много погибших и раненых (видео)

Под Киевом произошло очередное смертельное ДТП — столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека погибли, еще 13 человек пострадали. Напомним, 8 августа в ДТП на трассе Киев-Чоп погиб владелец футбольного клуба.

По информации пресс-службы управления ГСЧС в Киевской области, авария произошла около 19:00 в районе Глевахи Васильковского района.

Спасатели уточнили, что их привлекали к деблокированию тел погибших.

Как сообщили очевидцы аварии, столкновение произошло, когда водитель микроавтобуса остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него въехал Volkswagen. После ДТП на трассе образовался 4-километровый затор в обоих направлениях.

В сети появилось видео с места инцидента.

Напомним, поздно вечером 10 августа в Винницкой области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Тяжело пострадали 8 человек. А под Житомиром в ДТП с участием сотрудника уголовного розыска погибли четыре человека.

Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter