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ДТП под Киевом: вскрылись новые обстоятельства страшной аварии
Возможной причиной ДТП в поселке Глеваха под Киевом, в результате которого погибло два человека и еще 13 получили травмы, мог стать неисправный светофор. Об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.
По словам очевидцев, водитель Volkswagen ехал очень быстро по одесской трассе и не заметил маршрутку, которая остановилась на светофоре в сторону Киева.
«Два человека в легковушке погибли мгновенно. Их тела извлекали спасатели ГСЧС. В маршрутке много пострадавших», — сообщили они.
Напомним, после аварии пробка на трассе растянулась на 4 километра.
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