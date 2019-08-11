ДТП под Киевом: вскрылись новые обстоятельства страшной аварии

Происшествия

Возможной причиной ДТП в поселке Глеваха под Киевом, в результате которого погибло два человека и еще 13 получили травмы, мог стать неисправный светофор. Об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen ехал очень быстро по одесской трассе и не заметил маршрутку, которая остановилась на светофоре в сторону Киева.

«Два человека в легковушке погибли мгновенно. Их тела извлекали спасатели ГСЧС. В маршрутке много пострадавших», — сообщили они.

Напомним, после аварии пробка на трассе растянулась на 4 километра.

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