Лидер известной британской группы Muse женился на топ-модели: свадебное видео

Шоу-бизнес

В субботу, 10 августа, лидер известной британской группы Muse Мэтт Беллами женился на американской топ-модели Элль Эванс. Они встречались более четырех лет. В декабре 2017 года объявили о помолвке и вот теперь сыграли свадьбу.

29-летняя невеста выбрала белое подвенечное платье от Martina Liana. 41-летний жених был в светлом костюме-тройке и бабочке. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом. Из множества роз была сплетена арка, под которой Мэтт и Элль дали клятву супружеской верности.

Эванс начала свою карьеру в 2010 году. Эффектная блондинка сначала снималась в рекламе для китайского рынка. В 2013 году Элль снялась в нашумевшем клипе на песню Blurred Lines в исполнении Робина Тика и Фаррелла Уильямса. Вместе с ней тогда дебютировала и Эмили Ратаковски. Клип собрал более 200 миллионов просмотров в YouTube. Элль и Эмили стали знаменитостями.

Эванс пригласили сниматься в сериалах и фильмах. В 2015 году она получила роль в комедии «Скауты против зомби».

Для Элль это первый брак. Детей у нее нет. А вот у Мэтта есть сын Бингэм Беллами. 9 июля мальчику исполнилось восемь лет. Его мать — звезда Голливуда Кейт Хадсон («Золото дураков»). Актриса и лидер Muse состояли в отношениях с середины 2010 года по декабрь 2014 года. В апреле 2011 года, за три месяца до рождения сына, Мэтт и Кейт объявили о помолвке, однако до свадьбы дело не дошло. Тем не менее, они поддерживают дружеские отношения. Беллами активно участвует в воспитании Бингэма.

До Хадсон у музыканта был долгий роман с итальянским психологом Гаей Поллони. Он продолжался девять лет. Пара рассталась в 2009 году, так и не вступив в брак.

Museзаписали уже восемь студийных и два концертных альбома. В активе группы также 38 синглов и 52 видеоклипа. Группа удостоилась множества престижных музыкальных наград, включая две премии «Грэмми», две Brit Awards, пять Европейских премий MTV. По всему миру их диски разошлись тиражом более 20 миллионов экземпляров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о свадьбе супермодели Хайди Клум и гитариста популярной немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулица.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter