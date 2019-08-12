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Мальчик и девочка: в бельгийском зоопарке панда Хао Хао родила близняшек (видео)
В Бельгии в зоопарке «Пайри Дайза» большая панда по имени Хао Хао родила сразу двух детенышей — самца и самку. Об этом пишет BBC со ссылкой на сообщение пресс-службы зоопарка.
Уточняется, что самец весит 160 г, а самка, родившаяся два часа спустя — 150 г. В целом случаи рождения этих животных в неволе крайне редки.
Также в сообщении говорится о том, что следующие несколько дней будут чрезвычайно важны для их выживания. Детеныши и их мать Хао Хао будут находиться под присмотром сотрудников зоопарка, которые должны следить за надлежащим уходом за малышами.
«Рождение двух детенышей — это прекрасная новость для этого удивительного вида, по-прежнему находящегося под угрозой. Мы очень горды», — заявил основатель и президент зоопарка Eric Domb.
Чтобы мать могла отдохнуть, работники зоопарка решили оставлять с Хао Хао по одному детенышу, в то время как другой будет находиться в инкубаторе на искусственном вскармливании.
До рождения близнецов Хао Хао уже один раз становилась матерью в «Пайри Дайза». Панду взяли в аренду у Китая на 15 лет. Все детеныши панд, родившиеся в период аренды, также являются собственностью КНР.
У больших панд необычный репродуктивный цикл: взрослые самки способны к зачатию лишь раз в году, причем продолжается эта фаза меньше двух дней, из-за чего панды плохо размножаются в неволе. Люди вмешиваются в процесс, полагая, что возбудить половое желание у зверей можно, например, демонстрируя им так называемое «панда-порно» или даже давая виагру. Но эти эксперименты не увенчались особым успехом.
Хао Хао искусственно осеменили в апреле.
По информации Всемирного фонда дикой природы, в мире в природе осталось менее 2 тысяч панд.
В 2016 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов сменил статус больших панд с вида, находящегося под угрозой, на вид, находящийся в уязвимом положении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», три года назад в том же зоопарке Paira Daiza панда Хао Хао родила медвежонка весом 171 грамм.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..