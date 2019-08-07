12 августа 2019

Однажды в Канаде, кажется, это было в Торонто, возник у нас необычный спор с местными журналистами. Необычный потому, что речь зашла о судьбе граждан, ''перебравших'' настолько, что единственным местом, куда они ещё были в состоянии добраться самостоятельно, могла стать разве что ближайшая уличная скамейка. У нас в Украине тогда продолжали работать медвытрезвители, куда ''тёпленькие'' граждане бесперебойно доставлялись милицейскими машинами с загадочной надписью ''Спецмедслужба''. И наши канадские коллеги никак не могли понять, кто смеет — в нарушение всех прав человека! — доставлять подвыпившего гражданина против его воли в какое-то не заведение, где принудительно раздевают, принудительно приводят в чувства, окатывая холодной водой, и принудительно же оставляют до утра, порой даже не сообщая родственникам о месте нахождения человека, а то и вовсе обирая его до последней копейки и объясняя потом это тем, что, мол, в таком виде и обнаружили его на улице в бессознательном состоянии.

В Канаде существует служба с красноречивым названием ''Красный нос''. Но действуют её сотрудники исключительно корректно, беря на себя смелость доставить крепко выпившего человека только к месту его проживания. Правда, не забыв при этом выписать ему счёт ''за проезд''. Подобные службы, кстати, до сих пор есть в скандинавских странах и некоторых странах Западной Европы. А вот у нас медвытрезвителей, просуществовавших в стране не один десяток лет, уже нету. И нету давно.

Ровно 20 лет назад, 12 августа 1999 года, в Украине постановлением Кабмина все вытрезвители были ликвидированы окончательно. Закончилась бесславная эпоха существования мест, куда подвыпившего гражданина могли забрать прямо на улице, даже если он не спал на скамейке, не матерился и вообще громко не разговаривал и не размахивал при ходьбе руками, а просто тихонечко, як у нас кажуть, ''попід тином'' пытался незаметно (для милиции и для ещё более, чем милиция, строгой жены) пробраться домой, чтобы отоспаться перед рабочим днём. После того, как в своё время вытрезвители были переданы из подчинения Минздрава под опеку доблестной милиции, сотрудники МВД, нередко вынужденные выполнять кем-то поставленные перед ними квартальные планы (!?) задержания нарушителей общественного порядка, в праздничные дни хватали всех подряд на улице или под ''наливайками'' - и тащили насильственно вытрезвлять. Да так, что после такой ''акции возмездия'' человек потом мог и хорошей работы лишиться, и руководящего поста тем более.

И вот сейчас, когда вытрезвителей у нас давно уже нет, подвыпившие граждане никого не волнуют. И могут теперь выбирать варианты продолжения своей жизни самостоятельно — то ли замерзать зимой на улице, если ноги отказываются идти дальше, то ли стать жертвой уличных грабителей, если нет сил от них отбиться, то ли просто отоспаться под кустиком, если не удастся привлечь внимание прохожих к своему беспомощному состоянию. Кто-то скажет на это: ''А ты не напивайся до чёртиков!'' И, конечно же, будет прав. А уж коль напился — пеняй на себя…

Не берусь пересказать даже малую часть анекдотов, придуманных на эту болезненную тему. Их просто — море. Остановлюсь лишь на двух.

— Алё, это вытрезвитель?

— Ну, вытрезвитель. А вам что, гражданин, нужно?

— Нужно узнать: Мыколу Петренко сегодня к вам не доставляли?

— Сегодня ещё не доставляли.

— И не доставят… А знаете, почему?

— Почему?

— Потому что Мыкола Петренко сегодня пьёт дома!

И ещё один. Утренняя лекция в медвытрезвителе.

— Запомните: красное вино лучше всего подходит к мясу, белое вино лучше всего подходит к рыбе…

— Я, конечно, извиняюсь, профессор, а к чему больше всего подходит водка?

— А вот водка, блин, напиток универсальный! Подходит ко всему. Даже к десерту…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.