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Происшествия

На трапезе в храме под Винницей отравились более десятка прихожан

9:48 12 августа 2019 48
Больной под капельницей
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области зафиксировано массовое отравлении прихожан Крестовоздвиженского Храма в селе Должок. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что все пострадавшие употребляли пищу на территории храма.

В течение 10 и 11 августа в районную больницу были госпитализированы 11 человек (среди них — трое детей).

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Всем поставлен предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит».

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в Житомирской области 4 августа произошло массовое отравление на поминках.

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