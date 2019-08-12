«За год собираем 150 урожаев»: в Киеве под землей выращивают экологически чистую зелень

Наука и технологии

— Меня и моих партнеров по бизнесу очень радует тот факт, что урожайность наших вертикальных грядок увеличилась за последний год на 40—50 процентов (прирост по разным видам культур отличается), — говорит один из основателей и директор фермы «Щастя здоров’я» Максим Киричко. — Наша ферма необычная — находится в подземном помещении одного из киевских заводов. Для обустройства плантаций мы провели там реконструкцию (снесли часть стен) и сделали капитальный ремонт. Чистота и стерильность поддерживаются чуть ли не как в операционной. Ведь ставится задача не занести в помещения грибки, вирусы, насекомых-вредителей, которые уничтожают растения. Чтобы зайти на ферму, все в обязательном порядке надевают сменную обувь, халаты, на головы — специальные шапочки.

«В наших травах содержание нитратов в три раза ниже нормы»

— На нашей ферме все необычно: грядки расположены вертикально одна над другой, свет растения получают от ламп, питательные вещества — из раствора, — продолжает Максим Киричко. — Тут нужно пояснить, почему не используем обычный грунт. В естественных условиях корни растений берут питательные вещества из земли. Но обязательно ли получать эти вещества из почвы? Сама природа демонстрирует, что нет: в Амазонии есть деревья, которые всасывают питательные вещества из воды. Вот и у нас травы получают их из жидкости. Мы оснастили ферму автоматикой, которая следит за составом питательной среды. Если какого-либо вещества становится меньше нормы, управляемая компьютером машина добавляет его в раствор.

— Ваша продукция экологически чистая?

— Да. Регулярно проводится контроль содержания нитратов и других нежелательных веществ. В наших растениях их содержание в три раза ниже нормы. Продукция нашей фермы чище, чем большинство той, что выращена традиционным образом — в земле под открытым небом. Ведь агрофирмам и крестьянам-фермерам приходится не только вносить в почву удобрения, но и защищать растения от вредителей, болезней, сорняков. Для этого они применяют всяческую «химию». Мы же без всего этого обходимся. А чтобы на все 100 процентов быть уверенными в экологической безопасности питательных веществ, которыми кормим наши растения, сами их изготовляем — у нас есть сотрудник, занимающийся исключительно приготовлением «еды» для растений.

Еще одно преимущество выбранного нами способа выращивания сельхозпродукции заключается в том, что мы получаем около 150 урожаев в год. Уборка проводится раз в два дня.

«Прежде у меня не было ни малейшего опыта выращивания растений»

— Кому продаете свою продукцию?

— Сейчас наши покупатели — кафе, бары, рестораны. Их интерес в том, что мы продаем им нашу зелень по одной и той же цене в течение всего года (ведь в подземном пространстве не бывает зимы, лета, осени или весны — там постоянно поддерживаются оптимальные для роста растений условия). К тому же наша продукция ни на йоту не загрязнена землей или песком. Это важно, ведь посетители кафе и ресторанов хотят, чтобы в их тарелках была идеально чистая еда, а выращенные в земле растения полностью отмыть от грунта бывает непросто.

Готовимся к тому, чтобы начать продавать нашу зелень в супермаркетах. Если для кафе и ресторанов запаковывать продукцию не нужно (доставляем ее в ящиках), то на прилавки магазинов она должна попадать в упаковке. Для этого нам нужна фасовочная линия. На ее покупку планируем взять кредит. До этого мы обходились без банковских ссуд.

— Как у вас возникла идея создать подземную ферму?

— Несколько лет назад, когда я был бизнес-консультантом, ко мне обратился клиент. У него был подвал, но мужчина не знал, как его использовать. Этот человек хотел, чтобы я как консультант предложил ему продуктивную бизнес-идею. Я стал обдумывать этот вопрос, анализируя все преимущества и недостатки подвальных помещений. В результате у меня возник план создать там ферму. Клиент в мою идею не поверил, а я все же решил испытать свой замысел на жизнеспособность.

Как раз тогда работа бизнес-консультанта перестала меня вдохновлять, захотелось заняться чем-то другим. Я уволился, не имея четкой перспективы. Чтобы было на что жить, продолжал подрабатывать по прежней специальности (как фрилансер), а все остальное время посвящал ферме.

— Начинали проект сами?

— Нет, с моим товарищем Александром Кривченковым. Я знал, что он увлекается выращиванием растений в домашних условиях — на подоконнике, балконе. Мы с ним изучили имевшуюся в Интернете информацию о вертикальных теплицах и приступили к делу: отправились в магазин за стройматериалами. Купили пластиковые трубы, согнутые тремя зигзагами. Проделали в них отверстия, куда поместили рассаду. Насос по трубкам подает питательный раствор вверх, он стекает по трубам, омывая корни растений. Трубы поставлены так, что образуют круг — напоминают Колизей. Посередине круга мы установили лампу. Получилось, что источник света находится на одинаковом расстоянии от всех растений.

Еще мы подкармливали зелень углекислым газом. Поставили баллон, и специальный прибор дозированно подавал в помещение углекислый газ. Однажды Александру и мне нужно было уехать на несколько дней. Когда вернулись, нас ждал сюрприз: листья растений вымахали до полуметра в длину. Причина оказалась в том, что регулятор подачи газа сломался и углекислота стала выходить из баллона в больших объемах. Это и стимулировало рост.

Кстати, до многих премудростей новаторского фермерства нам пришлось докапываться самостоятельно — для Украины это дело новое, поэтому проконсультироваться почти не с кем. Замечу, что первые вертикальные фермы появились за рубежом лет десять назад. Лидером в этом деле сейчас является США.

— Сколько времени ушло на создание фермы?

— Год. В 2016-м мы начали с постройки простейшей вертикальной грядки. А первую партию продукции реализовали осенью 2017 года. Старт был успешным, ведь наша зелень значительно дешевле и свежее, чем привезенная из Европы.

— У вас много работников?

— Нет. Значительную часть операций по уходу за растениями выполняет автоматика. Ручной труд применяется для посадки (кстати, мы используем посевной материал из Нидерландов) и сбора урожая. За два года с начала работы фермы количество бизнес-партнеров увеличилось.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Украине начали выращивать квадратные арбузы. Транспортировать их гораздо удобнее, чем круглые. К тому же такие плоды никогда не укатятся со стола.

А ветеран АТО рассказал «ФАКТАМ», как стал успешным фермером, занявшись ягодным бизнесом в Украине.

На фото в заголовке Максим Киричко (слева) и Александр Кривченков на своей ферме (Фото с сайта seattlehelpers.org)



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