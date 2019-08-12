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В Москве умерла популярная фотомодель и диджей Жанна Рассказова
В понедельник, 12 августа, российские СМИ сообщили о смерти популярной фотомодели и диджея Жанны Рассказовой. Она регулярно выступала в клубах, вела дискотеки, снималась для глянцевых мужских журналов, включая Playboy и FHM. Записала несколько альбомов и ремиксов.
Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что 29-летняя Жанна почувствовала себя плохо вечером 11 августа. Она потеряла сознание. За Рассказовой приехала скорая помощь. Ее забрали в больницу, но спасти не смогли. Ссылаясь на свои источники, РЕН ТВ утверждает, что причиной смерти Жанны является передозировка наркотиков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярной певицы Юлии Началовой. Она умерла 16 марта в возрасте 38 лет. А в феврале скоропостижно скончался известный певец Децл. Ему было 35 лет. Кирилл Толмацкий (настоящее имя исполнителя) почувствовал себя плохо после концерта в Ижевске.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».