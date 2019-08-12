Владелец ротвейлера, растерзавшего девушку в Вознесенске, отделался условным сроком (фото)

Происшествия

Владелец собаки, которая загрызла в Вознесенске Николаевской области 27-летнюю Евгению Александровскую, получил условный срок. Трагедия произошла вечером 18 февраля 2019 года. Пес на пал на девушку на детской площадке. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. От полученных травм и потери крови Евгения умерла на следующий день.

Евгения Александровская

Тогда полиция открыла уголовное производство по статье 135 «Оставление в опасности, повлекшее смерть».

Как следует из приговора, хозяин ротвейлера в тот вечер встретил свою знакомую Евгению возле детской площадки, и они сели разговаривать на лавочке. Затем мужчина предложил проводить девушку, но она отказалась. Он ушел домой и спустя 2 часа вывел гулять своего ротвейлера. Собака освободилась от ошейника и напала на все еще сидевшую на лавочке Евгению. А хозяин ротвейлера, видя все это… ушел домой.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый страдал умственной отсталостью, которая усилилась вследствие алкогольной зависимости. Однако было установлено, что он вполне мог дать оценку своим действиям. Ротвейлера по кличке Жора мужчина держал в вольере.

Потерпевшую сторону представляла бабушка погибшей девушки. Обвиняемый в суде признал свою вину в том, что оставил пострадавшую в опасности и не предпринял всех возможных мер для ее спасения.

Как отмечено в приговоре, суд считал необходимой мерой наказания лишение свободы. Той же точки зрения придерживался и орган пробации. А вот прокурор и… бабушка погибшей девушки просили назначить наказание с испытательным сроком.

В итоге суд приговорил хозяина собаки к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Многие пользователи соцсетей с возмущением отнеслись к такому судебному решению:

«Ну очень мягко! За фактически умышленное убийство!»

«Собака без намордника — это оружие. Вопрос: можно ли доверять оружие умственно отсталым?»

«И сколько заплатили судьям за такой приговор?»

«Дешево жизнь ныне ценится».

Такие комментарии оставили пользователи Facebook.

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