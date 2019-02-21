«Скальп был снят, ноги разорваны в клочья»: под Николаевом девушку насмерть загрызла собака (фото)

Происшествия

В Вознесенке Николаевской области девушку насмерть загрызла собака. Об этой жуткой трагедии первой в соцсетях сообщила знакомая погибшей Юлия Полевская.

«Ее привезли без сознания в приемный покой в десять вечера. Голова была проломлена от укусов. Врачи думали, что был удар по голове. Но это были укусы. Ножки были разорваны, живого места не осталось. Она потеряла очень много крови», — написала в соцсетях Полевская.

По словам Юлии, когда пострадавшую привезли в больницу, она еще была жива. Но спасти не смогли:

«Примерно в 4−5 утра она скончалась от полученных травм. Предположительно рвал ее ротвейлер, собака парня, с которым она гуляла вечером. Владельцам бойцовских пород собак просьба не забывать защищать общество от внезапной агрессии животных. Был бы на собаке намордник, девушка была бы жива».

«ФАКТЫ» выяснили, что ЧП случилось 18 февраля в частном секторе Вознесенска на улице Котовского. Погибшую девушку звали Евгения Александровская. Ей было 27 лет. Нам удалось связаться с ее знакомой Юлией Полевской и выяснить подробности страшной трагедии.

- Это случилось вечером 18 февраля, — рассказала «ФАКТАМ» Юлия Полевская. — Мне рассказали, что Женю привезли в больницу около 22.00. Она была в ужасном состоянии. Скальп снят, ноги разорваны в клочья. Врачи пытались ее спасти, делали все возможное. Но около 4 часов утра Женя умерла. Причина смерти — большая кровопотеря.

— Кто нашел Женю?

- Точно не известно. Я слышала, что когда на нее напала собака, мимо вроде бы проезжал таксист. Увидев, что ее рвет ротвейлер, он вызвал «скорую», а сам уехал. Но это предварительная информация. То, что известно точно — накануне Женя гуляла с одним мужчиной. Вечером 18 февраля их видел наш общий знакомый. У мужчины, с которым она была, есть бойцовская собака. Позже в тот же день их видела еще одна девочка. Они были на улице Котовского — там, где и случилась трагедия. Сидели на площадке и, похоже, что-то праздновали. Девочка, которая их видела, подтвердила, что Женя была с тем мужчиной. Поэтому есть предположение, что на нее напала именно собака этого мужчины. Но это до сих пор точно не установлено. Где сейчас этот мужчина, кто он — пока не известно. Насколько я поняла, сотрудники полиции сами этого еще не знают. Надеюсь, собаку, которая загрызла Женю, найдут. Но не исключено, что ее хозяин уже подался в бега.

Погибшая Евгения Александровская

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По словам Юлии, Женя сама ни за что не стала бы провоцировать животное.

- Она была абсолютно адекватным спокойным человеком, — говорит Юлия. — Наоборот, она очень любила животных. Последние четыре года мы с Женей не виделись, но раньше были близкими подругами. Женя обожала моих собак, у меня даже сохранились фотографии, как она их обнимает. Этот страшный случай не укладывается в голове. Я узнала о трагедии 19 февраля. В тот день на месте случившегося еще лежали клочки Жениных волос, ее тапочки… В этом году ей только должно было исполниться 28 лет.

Юлия рассказала «ФАКТАМ», что ее погибшая подруга — сирота.

- Хоронить ее, по сути, некому, — говорит Юлия. — Из родных осталась только старенькая бабушка, которая ее вырастила и воспитала. Мать лишена родительских прав. Она давно отказалась от Жени. И сейчас не хочет принимать участия в организации похорон. Даже запретила привозить Женю домой. Мы с друзьями взялись помочь бабушке Жени. Старушка в отчаянье. Она два дня провела под зданием морга, вся на нервах. У бабушки совсем не было денег, поэтому мы организовали сбор средств на похороны. Спасибо всем, кто откликнулся. Местные власти частично помогут: покроют расходы на то, чтобы перевезти и захоронить тело. А благодаря неравнодушным людям мы смогли хотя бы купить Жене нормальный гроб, платье и прочую атрибутику. Похороны состоятся 22 февраля. Если что-то из собранных средств останется после похорон, мы передадим деньги онкобольному мальчику из нашего города.

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В Николаевском областном управлении полиции «ФАКТАМ» сообщили, что по факту случившегося открыто уголовное производство.

- Сейчас мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции. - Пока что известно, что медики диагностировали у погибшей многочисленные укусы и переохлаждение. Кроме того, она была в состоянии алкогольной интоксикации. Сообщение о произошедшем поступило в полицию 18 февраля в 21:38. В тот момент пострадавшая еще была жива, но утром следующего дня умерла.

- Правда, что это собака принадлежит знакомому погибшей девушки?

- Сейчас полиция проверяет эту информацию, устанавливает собственника. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство». Идут следственные действия, опрашиваются свидетели.

В Вознесенском горсовете «ФАКТАМ» сообщили еще одну интересную деталь. Оказалось, перед тем, как бойцовская собака напала на Женю, на агрессивного пса на улице Котовского жаловался еще один мужчина.

- Известно, что первым о нападении собаки в полицию сообщил какой-то мужчина, — рассказали «ФАКТАМ» в горсовете. — Этого человека в этом же частном секторе тоже покусала собака — очевидно, та же. А примерно через час произошла трагедия с девочкой. Кому принадлежит пес, пока никто не знает.

Ранее «ФАКТЫ «сообщали о ЧП с Славянске, где собака отгрызла ребенку уши и пальцы. В прошлом году случаи нападения собак на людей происходили и в Киевской области. Так, в мае 2018 года под Киевом на молодую женщину напала стая бродячих собак. А в столице агрессивный стаффордширский терьер растерзал бульдога и искусал его хозяев.

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