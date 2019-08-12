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Под Одессой «накрыли» подпольное производство горючего на миллионы
В Одесской области правоохранители пресекли незаконное массовое производство горючего. Как сообщили в региональном главке ГФС, сотрудники ведомства совместно с сотрудниками главка по борьбе с контрабандой СБУ установили, что через одну из сетей АЗС региона реализуется горючее за наличный расчет. Без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете.
При этом часть топлива поступала на АЗС с подпольного производства, расположенного на территории области, а часть — ввозилась в Украину без таможенного оформления, в том числе контрабандным путем.
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«Во время обысков, проведенных на территории региона, ликвидировано массовое нелегальное производство горючего. Изъято из незаконного оборота и передано на ответственное хранение более 153 тонн горюче-смазочных материалов (бензин марок А-92, А-95, А-95+, дизельное топливо) и почти 14 тысяч литров спирта. Примерная стоимость изъятого товара превышает 8,1 млн гривен, а производственного оборудования — 2 млн гривен. Кроме того, изъято почти 280 тыс. гривен неучтенной наличности», — сообщили в ГФС.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Расследование продолжается.
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