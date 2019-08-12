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Стиль жизни

Беспроигрышный способ выделиться из толпы: в продажу поступили мужские прозрачные шорты из пластика (фото)

11:12 12 августа 2019 208
Прозрачные шорты
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская компания по производству купальных костюмов для мужчин Maverick Swimwear представила новинку, поставившую в тупик пользователей соцсетей. За 27 долларов предлагается купить полностью прозрачные шорты из пластика — с окантовкой разных цветов неоновых оттенков. «Водонепроницаемые полностью прозрачные шорты» позволят, по заявлению производителя, «выделиться их толпы». «Вам решать — одеть под них яркие плавки или же просто выйти голым ряди забавы», — говорится в описании товара на сайте компании. Так же утверждается, что это «эксклюзивное лимитированное издание».

«Да, в этом, конечно, можно произвести впечатление на пляже», «Какая безвкусица!», «Зачем…просто зачем?», «Я бы просто использовал пластиковый пакет: результат тот же, а стоит копейки» — писали комментаторы. А кто-то заявил, что надел бы такие только, если бы проиграл пари с друзьями.

Впрочем, женщины тоже могут приобщиться к необычному тренду. Ранее компания PrettyLittleThing представила не менее странную, полностью прозрачную мини-юбку.

Время от времени модные бренды удивляют своими новинками. Так, ранее «ФАКТЫ» писали, что британская компания Agent Provocateur презентовала нижнее белье из цепочек стоимостью 2600 долларов.

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