Где смотреть онлайн «Заря» — ЦСКА: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 15 августа, луганская «Заря» на «Славутич Арене» в Запорожье проведет ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против вице-чемпиона Болгарии ЦСКА (стоимость билетов — 30, 50, 70 и 100 гривен; арбитр — Амори Делерю из Франции). Как известно, первая встреча соперников на стадионе «Васил Левски» в Софии завершилась результативной ничьей — 1:1.

В прошлые выходные подопечные Виктора Скрипника и 72-летнего Любомира Петровича (в 1991 году сербский специалист привел «Црвену Звезду» к триумфу в Кубке европейских чемпионов) провели очередные матчи в чемпионатах своих стран. «Заря» на столичной «Оболонь-Арене» победила новичка украинской премьер-лиги «Колос» из Коваливки — 3:1 и после трех туров с 7 очками занимает в турнирной таблице второе место.

В свою очередь, ЦСКА в рамках 5-го тура чемпионата Болгарии сыграл вничью (0:0) на стадионе чемпиона страны «Лудогорца» и с 8 пунктами идет на седьмой позиции.

В прямой трансляции матч «Заря» — ЦСКА на территории Украины покажет телеканал УНИАН. Начало встречи 15 августа в 20:00.

Кстати, букмекеры в предстоящей игре отдают предпочтение подопечным Скрипника. К примеру, контора «Фаворит спорт» принимает ставки на победу «Зари» с коэффициентом 1,89, на ничью — 3,50, на выигрыш ЦСКА — 3,95. Шансы на выход луганчан в следующий раунд Лиги Европы оцениваются коэффициентом — 1,49, команды из Софии — 2,50.

Напомним, что в случае успешного преодоления болгарского барьера «Заря» оспорит путевку в групповой раунд Лиги Европы в дуэли с победителем пары «Эспаньол» (Испания) — «Люцерн» (Швейцария). В первом поединке команда из Барселоны разгромила соперника в гостях — 3:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию встречи Лиги чемпионов «Динамо» — «Брюгге».

Фото ФК ЦСКА



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