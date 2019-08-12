- 13:29 В Киеве журналисты пострадали от рук неизвестных, пытавшихся атаковать Порошенко
- 13:08 Был нетрезв и неадекватен: в Каховке спасатели извлекли мужчину из мусоропровода
- 13:02 Под Одессой местные жители перекрыли трассу: что происходит
- 12:58 Марш защитников Украины: названы время и маршрут движения колонны
- 12:50 Двукратный олимпийский чемпион опозорился в дебютном бою на профиринге
- 12:43 Отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер перепутал своих дочерей, поздравляя с днем рождения младшую из них
- 12:42 Прерванный отдых: сотрудников ДТЭК отзывают из отпусков для участия в следственных действиях НАБУ
- 12:40 Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА: что известно о Виталии Бунечко
- 12:35 Африканская чума свиней под Одессой: регион лишился 100 свиноферм
- 12:25 Легкий рецепт модного десерта трайфла: советы кондитера
- 12:21 На трапезе в храме под Винницей отравились более десятка прихожан (обновлено)
- 12:18 Жуткое тройное ДТП под Одессой: первые подробности трагедии (фото, видео 18+)
12-летний водитель стал виновником крупного ДТП в Закарпатье: часть пострадавших — в реанимации (фото)
На Закарпатье малолетний водитель квадроцикла спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого были госпитализированы шестеро человек, трое из которых — дети. Напомним, в сети появилось видео момента столкновения легкового авто с микроавтобусов под Глевахой.
Установлено, что днем 11 августа 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.
Легковой автомобиль слетел на обочину дороги
В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также четверо пассажиров автомобиля (47-летняя женщина, ее 13-летняя дочь и еще двое детей в возрасте трех и четырех лет).
Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.
Полиция Закарпатской области возбудила уголовное производство — как по факту ДТП, так и по факту допуска к управлению автотранспортом лица, не имеющего на это права.
Квадроцикл помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП в Херсонской области, которое также спровоцировал водитель-подросток.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…