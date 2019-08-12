Происшествия

12-летний водитель стал виновником крупного ДТП в Закарпатье: часть пострадавших — в реанимации (фото)

На Закарпатье малолетний водитель квадроцикла спровоцировал масштабное ДТП, в результате которого были госпитализированы шестеро человек, трое из которых — дети. Напомним, в сети появилось видео момента столкновения легкового авто с микроавтобусов под Глевахой.

Установлено, что днем 11 августа 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.

Легковой автомобиль слетел на обочину дороги

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также четверо пассажиров автомобиля (47-летняя женщина, ее 13-летняя дочь и еще двое детей в возрасте трех и четырех лет).

Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

Полиция Закарпатской области возбудила уголовное производство — как по факту ДТП, так и по факту допуска к управлению автотранспортом лица, не имеющего на это права.

Квадроцикл помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП в Херсонской области, которое также спровоцировал водитель-подросток.

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