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Жуткое тройное ДТП под Одессой: первые подробности трагедии (фото, видео 18+)
Утром в понедельник, 12 августа, на юге Одесской области произошло смертельное тройное ДТП. Как сообщили в полиции, автокатастрофа произошла на автодороге Татарбунары — Вилково. Неподадеку от села Струмок Татарбунарского района столкнулись Fiat, Toyota и Volkswagen.
По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat, за рулем которого находился житель Измаила, двигаясь со стороны Струмка в направлении Вилково, пошел на обгон и совершил столкновение с Volkswagen, сообщает издание Бессарабия INFORM. Автомобиль Toyota зацепили по касательной.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что Fiat, совершая обгон автомобиля, который двигался впереди, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Незначительные механические повреждения получил также Volkswagen, который двигался позади и въехал в Toyota.
В результате ДТП погибли, получив несовместимые с жизнью травмы, водитель и двое пассажиров Fiat — жители Измаила, 2000-го, 2001-го и 1990 годов рождения соответственно, а также пассажир Toyota — житель Киевской области, 1953 года рождения.
Помимо того, с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель Toyota — жительница Киевской области, 1970 года рождения, и пассажир Fiat — житель Измаила, 2000 года рождения.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о страшной аварии под Киевом. Две женщины, возвращавшиеся в Бородянку из отпуска, который провели в Одессе, погибли в ДТП возле Глевахи. В сети уже появилось видео этой автокатастрофы.
Не менее жуткое ДТП произошло на Полтавщине 10 августа. В аварии погибла харьковская балерина Светлана Исакова. Она возвращалась домой после отпуска в Италии и ехала в Харьков из киевского аэропорта «Борисполь».
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