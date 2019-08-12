- 13:29 В Киеве журналисты пострадали от рук неизвестных, пытавшихся атаковать Порошенко
- 13:08 Был нетрезв и неадекватен: в Каховке спасатели извлекли мужчину из мусоропровода
- 13:02 Под Одессой местные жители перекрыли трассу: что происходит
- 12:58 Марш защитников Украины: названы время и маршрут движения колонны
- 12:50 Двукратный олимпийский чемпион опозорился в дебютном бою на профиринге
- 12:43 Отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер перепутал своих дочерей, поздравляя с днем рождения младшую из них
- 12:42 Прерванный отдых: сотрудников ДТЭК отзывают из отпусков для участия в следственных действиях НАБУ
- 12:40 Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА: что известно о Виталии Бунечко
- 12:35 Африканская чума свиней под Одессой: регион лишился 100 свиноферм
- 12:25 Легкий рецепт модного десерта трайфла: советы кондитера
- 12:21 На трапезе в храме под Винницей отравились более десятка прихожан (обновлено)
- 12:18 Жуткое тройное ДТП под Одессой: первые подробности трагедии (фото, видео 18+)
Африканская чума свиней под Одессой: регион лишился 100 свиноферм
В Ренийском районе, что на юге Одесской области, зафиксировано опасное вирусное заболевание животных — африканская чума свиней (АЧС). Как сообщили в Ренийской районной администрации, состоялось специальное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором рассмотрен комплекс необходимых мер по недопущению распространения карантинной инфекции. Ранее африканскую чуму свиней выявили у диких свиней в Житомирской области.
Отмечается, что на ренийском берегу Дуная обнаружены три мертвых кабана, два из которых — на 71-й миле течения реки. Оба кабана, согласно экспертизе, оказались зараженными АЧС. Третий труп обнаружен в районе восьмого причала Ренийского морского торгового порта. В районной администрации утверждают, что этот дикий кабан, согласно результатам анализов, не заражен АЧС.
Оценив ситуацию, комиссия приняла решение о введении 40-дневного карантина на территории близ реки Дунай и объектов в районе 71-й мили. Эта местность объявлена инфицированной и неблагополучной.
По мнению местных жителей, трупы кабанов попали в Ренийской район с румынского побережья Дуная, где, как утверждают люди, выявлена АЧС.
Во время карантина всех животных на карантинной территории уничтожают. Трупы и предметы ухода сжигают, а золу закапывают в землю. Далее следует продезинфицировать все помещения. Последующее разведение свиней разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия карантина.
К сожалению, Одесская область — в лидерах по распространению африканской чумы свиней с момента обнаружения болезни на территории Украины. Об этом говорится в сообщении Ассоциации свиноводов.
Так, согласно официальным данным, на начало августа в Одесской области ликвидировано уже 58 вспышек болезни.
По данным Госпродпотребслужбы, в течение периода распространения вируса по территории области на меры борьбы с АЧС выделили 5 млн гривен из областного бюджета.
«Кроме того, из-за вспышки болезни и высокой угрозы распространения вируса около 100 небольших промышленных свинохозяйств прекратили свою деятельность», — добавили в ассоциации.
Украинский портал PigUA.info на базе данных Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) создал отчет по распространению африканской чумы свиней в мире в течение прошлого месяца. В июле случаи заражения животных вирусом АЧС были зафиксированы в 14 странах.
Больше всего вспышек (323) зарегистрировали в Румынии, но от АЧС там погибло немного животных, в основном это дикие свиньи. В Болгарии — наоборот: хотя известно лишь о 22 случаях африканской чумы свиней, вирус поразил крупные хозяйства и нанес значительный материальный ущерб. Именно в это страна понесла масштабные убытки от АЧС в июле.
Из-за распространения африканской чумы свиней в Болгарии даже объявили чрезвычайное положение, а фермерам приказали уничтожить всех домашних свиней. В целом по стране утилизировали 120 тыс. животных — это 20% от промышленного поголовья.
Вспышки африканской чумы свиней зафиксировали также: во Вьетнаме — 196 случаев, Польше — 97, Венгрии — 58, Латвии — 41, Украине — 9, Камбодже — 6, Китае — 5, Лаосе — 3, Бельгии — 3, ЮАР — 2, Молдове — 2.
Ранее карантинной зоной объявили остров Хортица, там обнаружили мертвыми 15 диких кабанов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..