Африканская чума свиней под Одессой: регион лишился 100 свиноферм

Происшествия

В Ренийском районе, что на юге Одесской области, зафиксировано опасное вирусное заболевание животных — африканская чума свиней (АЧС). Как сообщили в Ренийской районной администрации, состоялось специальное заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором рассмотрен комплекс необходимых мер по недопущению распространения карантинной инфекции. Ранее африканскую чуму свиней выявили у диких свиней в Житомирской области.

Отмечается, что на ренийском берегу Дуная обнаружены три мертвых кабана, два из которых — на 71-й миле течения реки. Оба кабана, согласно экспертизе, оказались зараженными АЧС. Третий труп обнаружен в районе восьмого причала Ренийского морского торгового порта. В районной администрации утверждают, что этот дикий кабан, согласно результатам анализов, не заражен АЧС.

Оценив ситуацию, комиссия приняла решение о введении 40-дневного карантина на территории близ реки Дунай и объектов в районе 71-й мили. Эта местность объявлена инфицированной и неблагополучной.

По мнению местных жителей, трупы кабанов попали в Ренийской район с румынского побережья Дуная, где, как утверждают люди, выявлена АЧС.

Во время карантина всех животных на карантинной территории уничтожают. Трупы и предметы ухода сжигают, а золу закапывают в землю. Далее следует продезинфицировать все помещения. Последующее разведение свиней разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия карантина.

К сожалению, Одесская область — в лидерах по распространению африканской чумы свиней с момента обнаружения болезни на территории Украины. Об этом говорится в сообщении Ассоциации свиноводов.

Так, согласно официальным данным, на начало августа в Одесской области ликвидировано уже 58 вспышек болезни.

По данным Госпродпотребслужбы, в течение периода распространения вируса по территории области на меры борьбы с АЧС выделили 5 млн гривен из областного бюджета.

«Кроме того, из-за вспышки болезни и высокой угрозы распространения вируса около 100 небольших промышленных свинохозяйств прекратили свою деятельность», — добавили в ассоциации.

Украинский портал PigUA.info на базе данных Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) создал отчет по распространению африканской чумы свиней в мире в течение прошлого месяца. В июле случаи заражения животных вирусом АЧС были зафиксированы в 14 странах.

Больше всего вспышек (323) зарегистрировали в Румынии, но от АЧС там погибло немного животных, в основном это дикие свиньи. В Болгарии — наоборот: хотя известно лишь о 22 случаях африканской чумы свиней, вирус поразил крупные хозяйства и нанес значительный материальный ущерб. Именно в это страна понесла масштабные убытки от АЧС в июле.

Из-за распространения африканской чумы свиней в Болгарии даже объявили чрезвычайное положение, а фермерам приказали уничтожить всех домашних свиней. В целом по стране утилизировали 120 тыс. животных — это 20% от промышленного поголовья.

Вспышки африканской чумы свиней зафиксировали также: во Вьетнаме — 196 случаев, Польше — 97, Венгрии — 58, Латвии — 41, Украине — 9, Камбодже — 6, Китае — 5, Лаосе — 3, Бельгии — 3, ЮАР — 2, Молдове — 2.

Ранее карантинной зоной объявили остров Хортица, там обнаружили мертвыми 15 диких кабанов.



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