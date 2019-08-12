Происшествия

Водителя, сбившего пешехода в Бердянске, поймали в Запорожье: момент трагедии попал на видео

В курортном Бердянске задержали водителя, который в ночь на 11 августа на Honda Accord сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Макарова и скрылся с места преступления. Напомним, в конце прошлой недели аналогичным образом поступил водитель во Львовской области, сбивший на переходе женщину с двумя детьми.

В сети появилось видео с места ДТП.

Задержать нарушителя удалось уже на блокпосту в Запорожье, через который он пытался выехать в соседний Днепр.

На данный момент открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за минувшие выходные в Украине произошло несколько резонансных ДТП, часть из которых произошла по вине нетрезвых водителей.



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